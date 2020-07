Vil gi folk den gode kaffeopplevelsen

For mange er kaffe en viktig del av hverdagen. For Per Erlend Steingrimsen er kaffe en lidenskap. Nå har han skapt en nettside som skal hjelpe folk med å få den gode kaffeopplevelsen.

For Per Erlend Steingrimsen er ikke kaffe bare kaffe. Han er en av de som jakter på den beste kaffen som kan oppdrives. Nå har han og en kompis laget nettsiden Kaffekartet, som skal hjelpe folk med å finne de gode kaffeopplevelsene i Norge.

Skapt over natten

– Idéen til å starte nettsiden kom fra egne erfaringer. I fjor var jeg i et bryllup i Kristiansand. Jeg tok meg selv i å bruke lang tid for å klare å finne en skikkelig god kaffebar. Til slutt klarte jeg å finne en jeg likte. I ettertid har det vist seg at Kristiansand har mange gode kaffebarer og at det egentlig er en spennende kaffeby, sier Steingrimsen.

Under en spasertur langs Bryggen i Bergen snakket han med kompisen Kim Andre Fladen om konseptet. Fladen, som er utdannet grafisk designer, ble trigget av tanken og over natten skapte han det første utkastet til nettsiden.

– Målet vårt er at det skal være enklest mulig for folk å kunne bruke nettsiden for å finne gode kaffebarer. Kartet er enkelt laget og skal være mest mulig brukervennlig. Etter hvert er drømmen at vi skal få laget en app, inspirert av nettsiden. Det finnes ingen andre slike nettsider eller apper i Norge i dag. Rundt om i Europa finnes det flere, men vi har ikke funnet noen som er skapt bare for det norske markedet.

God mottakelse

Nettsiden har vist seg å dekke et behov på markedet. Mottakelsen fra både publikum og bransjen har vært ekstremt god, sier Steingrimsen.

LIKER PRODUKTET: Bransjen har tatt godt imot den nye nettsiden for kaffebarer. Foto: Privat

– Det er veldig gøy. Jeg var innom Oslo rett etter at nettsiden var publisert. Tanken da var å spre ordet rundt om på de kaffebarene vi hadde på kartet vårt og skape litt blest. Men jeg opplevde at da jeg kom for å snakke med dem, så hadde de allerede hørt om nettsiden.

- Selv de merkeligste steder har gode kaffebarer

Kravet for å komme med på listen over de beste kaffebarene i Norge er at kaffebarene må tilby spesialkaffe, sier Steingrimsen. I tillegg kan de få pluss for å tilby håndbrygg, kanskje ha en barista eller to som har deltatt i NM og mer til. Men selv om kravene er til stede, så mener Steingrimsen at det er fullt mulig å finne den fantastiske kaffestemningen også utenfor de store byene.

- Selv de minste og merkeligste steder har gode kaffebarer. For eksempel finnes det blant annet en norsk/cubansk kaffebar i Harstad. Det er nok den kuleste kaffebaren nord for Trondheim, spør du meg.