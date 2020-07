To kvinner fast på fjellhylle – luftambulanse på vei

Nødetatene er på vei til stedet, etter at to kvinner har gått seg fast på en fjellhylle mandag.

Det var klokken 11.30 at politiet ble varslet om at to kvinner hadde gått seg fast på en fjellhylle rundt 10 meter fra toppen av Preinsrudtind i Hemsedal.

Politiet skal ha hatt telefonisk kontakt med kvinnene.

#Hemsedal #Preinsrudtind 11:30 Fikk vi melding om at to kvinner har gått seg fast på en fjellhylle ca 10 m fra toppen. Nødetater er på vei til stedet med bl.a luftambulanse. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) July 20, 2020

Nødetatene er nå på vei, blant annet med en luftambulanse.

– Luftambulansen forsøkte å redde dem opp med en båre, men dette gikk ikke. Nå er en redningsmann sendt ut i terrenget for å hjelpe med tau, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marianne Mørk til TV 2 klokken 13.50.

Preinsrudtind ligger 1436 meter over havet.

Klokken 14:25 sier Mørk til TV 2 at jentene er sikret, og tas med opp i ambulanseflyet. De to kvinnene skal være uskadd, sier hun.

– Kvinnene er trygt nede igjen, opplyser politiet på Twitter.