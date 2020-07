Slik blir 22. juli-markeringen

Vanligvis er minnemarkeringene for 22. juli en typisk klemmesituasjon, sier lederen for støttegruppen. I år blir det annerledes.

Onsdag er det ni år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya, der totalt 77 personer mistet livet.

Årets markering er preget av koronaviruset.

På grunn av smittevern blir det ingen samling for pårørende og overlevende på Utøya. Det blir heller ingen åpen samling foran regjeringskvartalet.

Derimot blir årets markeringer strømmet på nett.

– Grunnet pandemien og restriksjonene rundt den blir det dessverre en annerledes markering i år både i regjeringskvartalet og på Utøya. Dette er en konsekvens av dagens situasjon og myndighetenes råd. Markeringene blir derfor strømmet, slik at alle rundt i landet får anledning til å se dem, heter det i en pressemelding fra regjeringen, som ble sendt ut i juni.

Programmet fra regjeringskvartalet

Onsdagens markering starter klokken 10 foran regjeringskvartalet. Der holder både leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen, AUF-leder Ina Rangønes Libak og statsminister Erna Solberg taler.

Senere på dagen holdes det markering på Utøya, med taler fra AUF-lederen og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Artist Frida Ånnevik vil i år stå for de musikalske bidragene på begge markeringene, som også vil inneholde kransenedleggelse og opplesning av navnene til de 77 personene som ble drept 22. juli 2011.

Åpner utstilling

Det arrangeres også lokale markeringer flere steder i landet.

22. juli-senteret åpnet for besøkende onsdag fra klokken 13 til 19. Som et smitteverntiltak tillates kun et begrenset antall besøkende i utstillingen samtidig.

Berørte og etterlatte kan avtale egne visninger utenom åpningstidene.

– Ganske trist

Leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Lisbeth Røyneland i støttegruppen sier at de ikke har fått mange reaksjoner på at det blir en digital markering.

– Men hvis jeg skal svare for meg selv, så synes jeg det er ganske trist. Dette er vanligvis en typisk klemmesituasjon. Det er en dag for å møte hverandre, med nære samtaler og gode klemmer. Men vi er selvfølgelig nødt til å forholde oss til reglene, sier Røyneland.

AUF-leder Ina Libak er enig.

– Jeg skulle ønske vi kunne være fysisk sammen i det fellesskapet vi pleier å ha 22. juli. Det er en dag det er særlig fint å være sammen, klemme hverandre og passe på hverandre, sier hun til NTB.

Men slik blir det altså ikke.

– Jeg synes det er dumt. Det tror jeg det er en del andre også som synes. Men jeg tror alle har forståelse for at det blir som det blir på grunn av koronasituasjonen vi lever med, sier Libak, som legger til at hun tror de skal få til en verdig markering likevel.

