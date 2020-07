TV 2 Sumo søker barnerom for forvandling!

Barnerommet er et av de viktigste rommene barn har i hjemmet.

Her bruker de over halvdelen av døgnet når de leker, gjør lekser og skal sove. Derfor er det viktig at de trives der.

Kjenner du et barn mellom 9 og 14 år, som trenger et bedre rom? Og som i tillegg virkelig fortjener det? For eksempel: Gjør barnet noe ekstra for andre, og fortjener å få noe ekstra selv? Eller har barnet hatt det vanskelig eller utfordrende?

Da kan du nå nominere din venn, søsken, niese eller barnebarn til å få besøk av programleder Lise Marit Syftestad og en spesialist, som vil forvandle barnerommet til drømmerommet!

Alt du skal gjøre er å fylle ut følgende påmeldingsskjema og besvare punktene nedenfor:

Fortell oss litt om personen du vil nominere.

Hvor kjenner dere hverandre fra?

Fortell hvorfor han eller hun fortjener å få sitt drømmerom. Finnes det en historie eller omstendigheter som gjør det særlig relevant for dette barnet?

Send oss bilder og/eller video av rommet.

Trykk her for tilgang til påmeldingsskjema og laste opp bilder/video!

Vi caster og går i opptak løpende frem til sommeren 2021, så det er bare å søke så fort som mulig. Vi besvarer alle søknader, men vær tålmodig – det kan gå noe tid.

Det blir ingen kostnader for familien i forbindelse med styling og opptak, men vi må ha full tilgang til barnerommet i to dager.

Vi gleder oss til å høre fra deg!