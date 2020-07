Avkrefter elbil-satsning: – Kundene er ikke klare for det enda

Den italienske superbilprodusenten Lamborghini har de siste årene opplevd enorm vekst.

I fjor økte de salget med over 40 prosent, og klinket til med et rekordsalg på 8.205 biler. Her er det super-SUVen Urus som står for majoriteten av salget.

Men det er ikke bare SUV-satsningen som har gitt gode resultater for italienerne. Til tross for at de er en liten bilprodusent, slipper Lamborghini stadig nye modeller.

Sian heter den ferskeste nykommeren, og blir Lamborghinis første mild-hybridbil, med spinnville 819 hestekrefter.

Siden lanseringen i 2018 har Urus vært en eneste stor suksess for Lamborghini.

Ingen elbil-satsning

Ifølge Lamborghini-toppsjef Stefano Domenicali, er det imidlertid ikke snakk om å utvikle rene elbiler. I alle fall ikke på en god stund.

Lamborghini-sjef Stefano Domenicali, bekrefter at selskapet ikke har noen elbil-planer på gang.

Det bekrefter Domenicali i et intervju med Bloomberg.

– Det er for tidlig med helelektriske biler. Det blir prematurt for oss, sier Lamborghini-sjefen.

Han legger til at kundene ikke er klare for rene elbiler enda, men at vi får se flere hybrid-modeller i tiden fremover.

Nye Sian er altså først ut her. Dette er kun en mildhybrid-modell. Det betyr at hjertet i bilen fremdeles er en ren bensinmotor – her en 6,5 liters V12 som yter 785 hk. Denne får hjelp av en liten elmotor på 34 hk, og gir en samlet effekt på 819 hk.

Sian Roadster blir det nye, toppløse, flaggskipet til Lamborghini. Bilen koster drøyt 30 millioner kroner og skal kun lages i 19 eksemplarer.

Beholder V12-motoren

Tidligere har det vært spekulert hvorvidt Lamborghini kommer til å skrote den legendariske V12-motoren sin – på grunn av utslippskrav.

Nå bekrefter Domenicali at det ikke blir noe av – og at motoren blir med videre de neste årene.

Nye Lamborghini Sian skal for øvrig kun produseres i 63 eksemplarer, mens den helt nye Roadster-utgaven kun lages i 19 eksemplarer.

For sistnevnte ventes det at prislappen bikker 30 millioner kroner. Før avgifter.

