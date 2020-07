Slik fikk de råd til stjernespilleren

Luc Abalo signerte for Elverum Håndball i slutten av mai. Den historiske signeringen kom som lyn fra klar himmel, og tok den internasjonale håndballverden med storm.

– Dette er sprøtt og helt enormt for oss, sa sportssjef i Elverum Håndball, Nils Kristian Myhre til TV 2 etter at overgangen ble offentliggjort.

Franskmannen har spilt for storklubben Paris Saint-Germain de siste åtte årene, samt har han 262 kamper og 800 mål for det franske landslaget. Det er trygt å si den kommende Elverum-spilleren har en høy status.

Verdensstjernen hadde planer om å avslutte en vanvittig karriere med OL i sommer, men endret planene da lekene ble utsatt til 2021. Da laget fra Østerdalen ble et faktum, var det flere som ble overrasket.

Sparer penger på lave skatteutgifter

For selv om Abalo har signert en ettårskontrakt, vil han kun oppholde seg i Norge i maks et halvt år. Dette er på grunn av reglene om artistskatt. Dersom Abalo oppholder seg i landet i 183 dager eller mindre, vil Elverum Håndball slippe unna med store summer skatt.

– Det var den eneste måten vi hadde råd til han. Akkurat hva vi sparer er jeg ikke sikker på, for vi så aldri på noen andre løsninger, sier daglig leder i Elverum Håndball, Mads Fredriksen til TV 2.

Abalo har i perioder vært en av de best betalte håndballspillerne i verden, med en månedslønn på omlag 400.000. Etter det TV 2 kjenner til skal han i Elverum ha en nettolønn på rundt 500.000 i året, i tillegg til leilighet og bil.

På grunn av regelen om artistskatt betaler Elverum kun 15% skatt av franskmannens lønn, kontra 40-45% som det ville vært dersom han oppholdt seg i Norge lenger enn de 183 dagene. Leilighet og bil regnes her som lønn og må også skattes av.

– At avtalene inkluderer bo og bil er nesten en selvfølge i utlandet, men det er ikke så vanlig her. Det er en stor utgift og kanskje den største utfordringen med overgangen, forteller Fredriksen.

Mister seriestart

CHAMPIONS LEAGUE: Elverum satt ny publikumsrekord da de gjestet PSG i Håkons Hall i fjor høst. Foto: Geir Olsen

Elverum startet oppkjøring til ny sesong mandag 20. juli, men nysigneringen blir ikke å se med det første. Han går ikke bare glipp av hele oppkjøringen med laget, men også de tre-fire første seriekampene.

– Abalo flytter hit permanent mellom 10. og 15. september. Enn så lenge trener han med PSG og har tett dialog med både fysisk trener på det franske landslaget og hos oss, sier Fredriksen.

– Han reiser bort i ukene med landslagsaktiviteter, men våre kamper kommer først. Det franske landslaget ønsker han blant annet på trening i romjulen. Hvis vi spiller Cupfinale blir det uaktuelt, fortsetter han.

Valget om å starte sesongen uten "The flying Frenchman" kommer av at klubben heller ønsker at han fullfører de siste kampene.

Elverum Håndball har signert 11 nye spiller, samt ny trener før denne sesongen.

– På høyrekanten har vi også hentet Christopher Hedberg. Jeg kan ikke si noe med sikkerhet, men det er nok tenkt at de to skal spille 50/50 på grunn av det tette kampprogrammet i Norge og Europa.

Første serierunde i REMA 1000-ligaen er søndag 30. august.