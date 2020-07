Sagosen sikret seg ny sponsor: – En betydelig avtale

Håndball-stjernen Sander Sagosen og TrønderEnergi inngikk mandag en sponsoravtale.

– Det har vært et annerledes år for alle sammen. Jeg fikk SMS i mars om at alt var avlyst med PSG. Tre uker etterpå fikk jeg SMS om at jeg var fransk seriemester. Det ble mye egentrening. Sommeren min har vært mye i Norge, sier Sagosen til pressen.

– Som ekte trønder er det veldig kult at dette er lokalt. Jeg kan bære denne logoen stolt, sier 24-åringen.

Sammen med Adidas blir energifirmaet nå Sagosens private globale sponsorer. Avtalen har en varighet på tre år, med tre års opsjon. Dermed kan avtalen vare i seks år.

Selskapet er eid av alle kommunene i fylket som før het Sør-Trøndelag.

– Vi har aldri for vane å si hva avtaler er verdt. Men det er en betydelig avtale, og vi er sikker på at den vil være verdt hver eneste krone, sier sponsorsjef i firmaet, Eli Flakne.

Konserndirektør i kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, Stig Tore Laugen er storfornøyd med firmaets nyeste rekruttering.

– Det er en stor dag for oss i TrønderEnergi, sier Stig Tore Laugen.

– Sander er en ekte trønder og særdeles god i håndball. Nå blir han ambassadør for TrønderEnergi.

Har tidligere sponset store profiler

Energifirmaet har tidligere vært sponsor for langrennsløperne Marit Bjørgen og Therese Johaug.

– Marit Bjørgen er noe av det største vi har hatt i norsk idrett, det blir stas å gå rundt med samme logo som hun, sier Sagosen.

Tidligere i år ble det klart at TrønderEnergi gikk inn med tolv millioner kroner i Rosenborg.

På spørsmål om Sagosen er Norges heteste sponsorobjekt er han rask i svaret.

– Det får du spørre managementet mitt om. Jeg har fokus på å bli best mulig i håndball og være en hyggelig person, sier 24-åringen.

De sørger også for at Niklas Dyrhaug kan fortsette satsingen sin etter at han havnet utenfor landslaget.