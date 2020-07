Spesialtilpasset trening skal sørge for at Karlsson slår Johaug

Frida Karlsson (20) fikk sitt store gjennombrudd i VM i Seefeld 2019. Etter sykdomsproblemer og en ufrivillig pause, tok hun gull på tremila i Lillehammer før koronapandemien avlyste resten av sesongen.

20-åringen trener nå for en ny sesong, men må holdes tilbake for å ikke trene for hardt. Det skriver svenske Expressen.

– Det er viktig å følge med, med tanke på hvordan fjoråret var, slik at det blir en god balanse, sier Per Nilsson, Karlssons trener.

Ifølge Nilsson har Karlsson en voldsom motivasjon.

– De har et sånt selvdriv, så det er en viktig rolle som trener å sørge for at de legger seg på et passelig nivå, sier han.

– Nå har vi kjørt på i fire og en halv måned, men det er fem måneder igjen til konkurransestart. Vi må være oppmerksom hele tiden. Hun skal trene godt uten å bli for hissig på grøten, men ikke vær for passiv heller, sier Nilsson.

Trener sammen med kjæresten

Det svenske landslaget har enda ikke gjennomført samlinger, som følge av koronapandemien. Utøverne har trent individuelt eller sammen med andre som bor i nørheten. Karlsson har trent mye sammen med kjæresten, William Poromaa. Poromaa er også skiløper, men har ikke fått sitt gjennombrudd på samme måte som Karlsson.

– De har litt forskjellig opplegg, så de trener ikke alle økter sammen. Men det er ham hun har trent mest med i år, sier Nilsson.

– De kan egentlig trene alt sammen. Han er sterkere, men ikke så mye sterkere. Når de løper eller kjører rulleski henger hun nesten med, så det tror jeg har vært bra, sier Nilsson.

Ifølge Nilsson har Karlsson et enormt fokus på sin egen fremgang. Karlsson skal prestere ved å konkurrere mot seg selv.

– Hun har ikke resultatmål og det tror jeg er klokt. Jeg tror det er mye fokus på seg selv og på å ha en fin sesong, sier han.