Porsche 911 Turbo. Bilen som har hatt legendestatus siden den dukket opp første gang i 1974, med svulmende brede skjermer og en treliters boksersekser – med nettopp turbo – og vanvittige 260 hestekrefter.

Den gangen var turbo mildt sagt eksotisk.

I dag er dert annerledes. Turbo finner man under panseret på svært mange biler etter hvert. Også hos Porsche.

Men det hviler likevel en viss aura av sagnomsust mystikk over Porsche 911 med turbo-logo på motorlokket. Det er liksom beviset på at bilen ikke bare går fort, men styggfort ...

De store luftinntakene i forkant av bakskjermene sladrer om at dette er en Turbo.

Porsche 911 Turbo – uten "S"

Nå har Porsche snudd litt på flisa. Tidligere i vår presenterte de sin Turbo S før den "vanlige" Turbo-en.

Turbo S har hele 650 hestekrefter, 800 Nm i dreiemoment og gjør 0-100 sprinten på bare 2,7 sekunder.

Nå kommer altså normal-turboen, den uten S i modellbetegnelsen. I kjent tradisjon er heller ikke den noen sinke i trafikken. Her yter 3,8-liters boksersekseren 580 hestekrefter og solide 750 Nm dreiemoment. Dermed ekspederes 0-100 km/t på 2,8 sekunder, mens toppfarten er på 320 km/t. Det burde vel holde for de fleste av oss?

911-interiøret er raffinert og elegant.

Mye dyr tilleggsmoro

Girkassen er en 8-trinns PDK, dobbel clutch-girkasse. Bilen både trekker og styrer med alle fire hjulene – og er utstyrt med aktivt chassis med ulike kjøremodus.

Dekkene på 255/35 x 20 foran og 315/30 x 21 bak sørger for at bilen sitter klistret til asfalten.

Selvfølgelig er solide bremser også på plass. Skivene foran har en diameter på 408 mm, mens de bak er på 380 mm. Røde bremsekalipre er standard. Vil man ha enda heftigere bremser, kan man krysse av for de keramiske, som har gule kalipere. Da ser omverdenen at du hadde råd til å brenne av et par månedslønninger på det ... Og bilen stopper enda raskere.

Selvfølgelig kan man få sportchassis med 10 mm lavere fjæring, samme sportseksos som Turbo S og mye annet som er både flott, dyrt og veldig morsomt.

911 silhuetten er klassisk og man kjenner den igjen på nye Turbo også.

Er 0,1 sekund verdt 400.000 kroner?

Det er også mulig å bestille bilen uten baksete og noen andre detaljer som gjør at vekten reduseres med 32 kilo. Vi tror du skal være godt over middels opptatt og oppdatert på bilkjøring, for å merke forskjellen i kjøreegenskapene.

Både 911 Turbo og Turbos S kan leveres som både coupe og cabriolet.

Prisene på 911 Turbo er enn så lenge ikke klare. Mens prisene på Turbo S starter på nesten 3,1 millioner korner. Basert på tyske og svenske priser antar vi at normal-turboen vil bli 350-400.000 kroner billigere. Eller en helt ny Tesla Model 3 billigere, om du vil.

Forskjellen fra 0-100 på de to er bare ett eneste tiendedels sekund. Men den sosiale differansen er betydelig større. Det er nok ofte den som avgjør om det er verdt det.

