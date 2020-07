Først torden og regn, så kommer meteorologen med gladmelding

Først starter uka med mørke skyer som kan by på både regn og torden. Etter onsdagen gir meteorologen likevel håp for sol-glade nordmenn som vil hoppe i sjøen.

Ønsker du deg skikkelig sommervær, må du enten befinne deg i Norges nordligste deler eller smøre deg med tålmodighet frem til onsdag.

– Det ser ikke bra ut i starten av uka. Det vil komme regn og kjølige temperaturer fra Troms, sørover mot Nordland og helt ned til Sør-Norge, sier Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog i StormGeo til TV 2.

– Det er ett unntak hvor det faktisk er fint vær i starten av uka. Øst i Finnmark vil man få skikkelig sommervær, og det vil kunne bli over 25 grader og sol, forklarer meteorologen videre.

Men det er ikke bare negative beskjeder om resten av landet fra meteorologen.

– Frem mot onsdag vil det kunne være perioder med sol, men det er særlig på kvelden og morgen. Også vil det være opphold på natta, sier Hansen.

Buldring på ettermiddagen

Befinner du deg i Sør-Norge, vil det kunne bli svært mørke skyer på ettermiddagen inn mot onsdag.

– I stort sett hele Sør-Norge vil det bygge seg opp tunge regnskyer på ettermiddagen. Her vil det være fare for torden og lyn de fleste steder fra mandag og utover mot onsdag, forklarer Hansen.

Han spår ikke mer enn 20 grader sør for Nordland.

– Det er nok ikke temperaturene østlendingene vil ha. Muligens er vestlendingene fornøyde med temperaturer opp mot 20 grader, men sommervær vil det dessverre uansett ikke være, sier meteorologen.

Sol-håp fra onsdag

I midten av uka vil de mørke skyene forsvinne fra himmelen. For de som venter på sola, ser det også ut til at onsdag vil bli dagen hvor himmelen igjen blir blå.

– Fra onsdag ser det ut til at været bedrer seg. Det er den varme luften fra Øst-Finnmark som vil bevege seg sørover mot Nordland og Sør-Norge, forteller Hansen.

– På Østlandet vil regnbygene avta inn mot helgen. Da blir det stort sett fint vær og badevær fra og med onsdag, forklarer meteorologen.

For Vestlandets del blir været mer usikkert på grunn av et lavtrykk over Skagerrak.

– Det er bedring for Vestlandet med store sjanser for opphold inn mot helgen som kommer. Lengst sør på Vestlandet er det likevel fare for regn på grunn av et lavtrykk som ligger over Skagerrak.

Håp for august

Det fine været har så langt skuffet i juli. Om badeglade nordmenn vil få tilbake sommerværet før sommeren er over, er høyst usikkert.

– Temperaturene vil ikke bli 25 grader og høyere i juli. Det er så vidt at gradene vil bikke 20-tallet i store deler av landet fremover i juli, sier Hansen.

Skal vi tro meteorologen, har været allerede hatt sin storhetstid i juni. Håpet er at månedskiftet til august vil føre til bedring.

– Skikkelig sommervær blir det nok ikke. Det er også indikasjoner på at august ikke blir så flott som vi skulle ønske oss. Om vi i det hele tatt får flere dager med 30 grader og sol er jeg veldig usikker på, forteller meteorologen.

– Det er mulig juni var den store vinneren av årets sommervær. Det positive er at det er usikkert, så da kan vi i det minste leve i håpet om fint vær, sier han videre.