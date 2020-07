Fotballryktene: Arsenal vil hente «den nye Cristiano Ronaldo»

Chelsea kan miste Willian, det skriver The Mirror. 31-åringen ønsker en ny kontrakt på tre år, men klubben har så langt bare tilbudt to år. Byrivaler Tottenham og Arsenal har vist interesse for brasilianeren, det samme har Manchester United. Willian selv har uttalt at han venter på et nytt tilbud fra Chelsea, men mye tyder på at han kan være på vei bort dersom Chelsea ikke tilby mer enn to år.

Arsenal er interessert i å hente 17-åringen som omtales som «den nye Cristiano Ronaldo», det melder britiske Metro. Joelson Fernandes fikk sin debut i Liga Nos for Sporting Lisboa forrige måned. Også Barcelona og Juventus har vist interesse for unggutten.

Jadon Sancho har vært sterkt linket til Manchester United, men klubben skal ikke være villig til å betale det Borussia Dortmund krever for 20-åringen. Nå melder Daily Mail at Manchester United kan hente Ismaila Sarr som er billigere alternativ.

Det tok tid for Dani Ceballos, men nå ser han endelig ut til å ha funnet seg til rette i Arsenal-drakten. Ifølge britiske Express kommer 23-åringen til å be Real Madrid-president Florentino Perez om å utvide lånekontrakten med London-klubben. Det har tidligere vært spekulert i om Ceballos kom til å returnere til sin gamle klubb Real Betis, dersom han ikke fikk spilletid i Real Madrid. Nå ønsker Ceballos selv å bli i Arsenal minst en sesong til.

Leeds United er tilbake i Premier League og får nå beholde Manchester City-spiller Jack Harrison (23). Harrison har vært på lån i Leeds og hjalp klubben til opprykk. Nå utvides lånekontrakten med et år, det skriver Manchester Evening News.