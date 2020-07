Suksesstreneren taus om egen fremtid: Har elleve dager igjen av kontrakten

– Jeg vil ikke sette fokus på meg. Det er ikke øyeblikket å snakke om dette, dette er øyeblikket for å takke spillerne våre. Vi må takke supporterne og klubben. Menneskene som skal ha fokus nå er spillerne og supporterne.

Det var ordene Marcelo Bielsa brukte om sin egen fremtid etter at Leeds søndag vant 3-1 over Derby. I utgangspunktet går kontrakten hans med Leeds ut 31. juli.

Argentineren har blitt en kulthelt i Leeds, og mange frykter at manageren skal forlate klubben etter at han klarte å føre dem tilbake til Premier League etter 16 års ørkenvandring.

Det er nemlig én ting som gjør supporterne redde. Bielsa har gjennom karrieren hatt en tendens til å ikke være lenge i klubbene han trener. Siden 2011 har 64-åringen vært i fem klubber, hvor det lengste oppholdet varte i tre sesonger.

Premieskapet til Bielsa er ikke det største på balløya. Sett bort fra Championship-tittelen har argentineren vunnet et seriemesterskap med Newell's Old Boys (1991) og OL-gull med Argentina (2004).

– Selvfølgelig gjør serietittelen meg glad, men jeg har jobbet som trener i 35 år, og én tittel endrer ikke mye, sier Bielsa.

Fotballekspert og svoren Leeds-supporter Kjetil Rekdal sparte ikke på kruttet da han hyllet Bielsa etter at opprykket var sikret.

– De har nesten ikke kjøpt spillere. Marcelo Bielsa har tatt tak i det som har vært der og lånt litt spillere her og der, samt utviklet det som var der. Det er helt rått håndverk fra Bielsa. Championship er en liga med 46 kamper der det er lite som skiller. Men det er fantastisk å få dem opp igjen. Nå skal jeg begynne å følge Premier League igjen. Det er lenge siden jeg har sett 90 minutter av en Premier League-kamp, sa fotballekspert Kjetil Rekdal til TV 2.

Eieren tror på enighet

Leeds Uniteds eier Andrea Radrizzani har i likhet med Bielsa fått mye av æren for at klubben endelig er tilbake i Premier League. Noe nestleder i Leeds United Supporter Club of Scandinavia (LUSCOS), Kjell Bjørn Vinje understreket da TV 2 snakket med ham etter at opprykket var sikret.

ENDELIG: Leeds United-spillerne kunne slippe jubelen løs i helgen. Søndag kunne de feire på banen etter å ha slått Derby 3-1. Foto: Carl Recine

– Først og fremst honnør til eieren, som har turt å kjøpe en klubb som var i knestående med bunnløs gjeld. Laget eide verken stadion eller treninganlegg. Slagplanen Radrizzani og Bielsa har laget har de vært trofast mot, sier Kjell Bjørn Vinje.

– Det var en genistrek å satse på Bielsa for to år siden. Både jord og himmel ble satt i bevegelse for å hente argentineren til til en regnby i Yorkshire. Bielsa kom til en klubb nesten uten penger, full av gråstein. Han har i liten grad kjøpt spillere disse to årene, men stort sett utviklet det han hadde. Det har bært frukter. Nå er vi i ferd med å avslutte en suveren sesong i Championship, men mye må på plass fot at Leeds skal bli et solid Premier League-lag, sier Vinje.

Nå håper supporterne at eieren skal klare å få med seg Bielsa nok en sesong. Radrizzani lover å gjøre det han kan for at det skal gå i boks.

– Vi skal møtes de neste dagene for å diskutere en ny kontrakt, sier Radrizzani til Sky Sports.

– Jeg er ganske sikker på at han ønsker å bli, sier eieren.