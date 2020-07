Søkertallet til masterutdanning øker

Ved UiO har det vært en generell økning de siste årene, og i år fikk om lag 4.000 av nærmere 9.000 søkerne plass ved et masterstudium, skriver Dagens Næringsliv.

– I år ser vi nok litt flere på grunn av et utfordrende arbeidsmarked. Jeg tror likevel studentene stort sett velger med hjertet, sier rektor Svein Stølen ved UiO.

Det er tverrfaglige studieprogram som Peace and Conflict Studies og Fornybare energisystemer som er mest populære. I Bergen er det masterprogrammene psykologi og pedagogikk som er mest ettertraktet.

Universitetet i Bergen (UiB) har i år hatt rekordmange søkere, og kan vise til en oppgang på 15 prosent fra i fjor.

– Med et usikkert arbeidsmarked og generelt usikre tider, er det ikke overraskende at mange velger å ta mer utdannelse. I arbeidslivet er det generelt høy etterspørsel etter kompetanse på masternivå, sier viserektor for utdannelse, Oddrun Samdal, i en pressemelding.

Handelshøyskolen BI har tatt inn 777 studenter på sine masterprogrammer. Det er en oppgang på 21 prosent fra samme tid i fjor, og det er finans, logistikk og strategi som øker mest.

