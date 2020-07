Real Sociedad klar for Europa etter thrilleravslutning

Se det avgjørende målet i videovinduet øverst.

Atlético Madrid-Real Sociedad 1-1

Real Sociedad sikret kvalifisering til Europaligaen med knappest mulig margin.

Det hele så ut til å ryke etter at Koke sendte Atlético i ledelsen, men i sluttminuttene utlignet tidligere Manchester United-helt Adnan Januzaj.

Da brøt det ut elleville jubelscener i Real Sociedad-troppen. Det ene poenget var nemlig nok til at «La Real» snek seg opp på 6. plass foran Granada på innbyrdes oppgjør. Den plassen gir kvalifisering til Europaligaen. Getafe endte på 8. plass, ett fattig poeng bak Real Sociedad etter at de tapte 0-1 borte mot Levante.

I den kampen var det imidlertid lagt til hele åtte minutter og stillingen var 0-0 til siste minutt. Et mål fra Getafe ville sendt dem til Europa på Real Sociedads bekostning, og tv-bildene viste Real Sociedad-spillere som trippet nervøst mens de fulgte med på utviklingen i Valencia.

Til slutt kunne Martin Ødegaard og lagkameratene trekke et stort lettelsens sukk.

Real Sociedad er klar for finale mot erkerival Athletic i Copa del Rey, og en seier der ville vanligvis gitt Europaliga-kvalifisering. Men på grunn av koronasituasjonen er det besluttet at den finalen ikke skal spilles før tilskuere igjen kan gå på kamp. Det betyr at man ikke vil få en vinner innen Europaliga-kvalifiseringen er i gang.

Martin Ødegaard startet for baskerne, men klarte aldri å sette sitt preg på kampen. Drammenseren ble byttet ut etter 65 minutter.

Dermed blir Ødegaard stående med fire ligamål og seks målgivende pasninger etter sin første sesong i La Liga.

Selv om Martin Ødegaard er Real Madrids eiendom har planen imidlertid hele tiden vært at Ødegaard skal ta enda en i sesong i San Sebastian.

Ellers ble det klart at Leganés må slå følge med Mallorca og Espanyol ned i Segunda División etter at de «bare» spilte 2-2 mot Real Madrid søndag kveld.