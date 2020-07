Mener denne tendensen er dårlig nytt for Manchester United før skjebneuken

Se Manchester United-West Ham på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo onsdag kveld.

Manchester United gikk på et sviende 1-3-nederlag for Chelsea i cupen søndag. Dermed endte også rekken på 19 kamper uten tap.

Til tross for den svært imponerende rekken mener TV 2s fotballekspert Petter Myhre at Manchester United har virket litt flate den siste tiden.

– Chelsea var kvikkere i både hode og beina enn Manchester United. De hadde et helt annet energinivået. Nå må man ta med i beregningen at de hadde to dager ekstra hvile, men det virker som om United-spillerne begynner å bli slitne. Det så man i kampene mot Southampton og Crystal Palace. Det har vært en tendens og man har sett signaler på at de merker det tøffe kampprogrammet, sier Myhre.

Myhre har sett en dalende kurve

Myhre mener Solskjær har gamblet – og vunnet – ved å spille med tilnærmet det samme laget i mange kamper på rad. Det har ført til at de nå har Mesterliga-skjebnen i egne hender, men har også ført til stor slitasje på hans viktigste spillere før den nervepirrende sesongavslutningen.

De siste tre kampene har Manchester United spilt 2-2 mot Southampton, vunnet 2-0 mot Crystal Palace og tapt 1-3 mot Chelsea.

– Mot Chelsea valgte han å hvile Paul Pogba, Mason Greenwood og Anthony Martial fra start. Det forteller meg to ting: At han synes en topp fire-plassering er viktigere enn å nå en FA-cup-finale, noe jeg må si meg enig i. Og at spillerne begynner å bli slitne.

– De har hatt en enormt lang rekke med fantastiske resultater, men det kan være et tegn på at energinivået begynner å bli dårligere og at de er slitne. Det blir interessant å se videre. Jeg har sett en dalende kurve, sier Myhre.

For Uniteds nøkkelspillere har vært gjennom en tøff kampbelastning den siste tiden.

Bruno Fernandes og Harry Maguire har startet alle ni kampene Manchester United har spilt etter oppstarten for en måned siden.

Marcus Rashford, Aron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf har startet åtte kamper, Anthony Martial har startet syv kamper, mens Mason Greenwood og Paul Pogba har startet seks kamper.

Skjevneuke

Nå gjenstår en thrilleravslutning i Premier League. Allerede onsdag venter West Ham på Old Trafford. Etter tapet mot Chelsea var Ole Gunnar Solskjær klar på at spillerne må riste av seg skuffelsen – og det kjapt.

– Det er ikke tid til å synes synd på oss selv. Vi har to kamper denne uken og så kommer Europaligaen. Vi må få hodene og beina våre klare og gyve løs igjen, sa kristiansunderen til BBC.

Seier mot West Ham onsdag vil sende dem forbi Leicester med tre poeng og i tillegg gi dem bedre målforskjell. Og målforskjellen kan faktisk bli avgjørende.

Før onsdagens kamp står Manchester United og Leicester begge med +28 i målforskjellen, men Leicester er foran på flere scorede mål. I sesongens siste kamp skal Manchester United i aksjon mot nettopp Leicester i det som trolig blir en ren finale om retten til å spille i neste sesongs Mesterliga.

Petter Myhre mener Manchester United-fansen ikke har grunn til å fortvile til tross for at det ble cupexit.

– Manchester United har fortsatt muligheter til å gjøre en svært god sesong. De ligger godt an i Europaligaen, og hvis Solskjær klarer å få dem blant topp fire i ligaen, har han gjort det man kunne forvente før seriestart.