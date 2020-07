Ny Brann-nedtur – poengtap mot bunnlag

Brann - Start (1-1) 1-1

Det ble uavgjort mellom Brann og Start søndag kveld. Begge lagene kom seg til store muligheter, men maktet ikke å score det avgjørende målet da kampen endte 1-1.

– Vi er veldig ustabile. Når de legger seg såpass bakpå bir det vanskelig. Vi skaper nok sjanser til å vinne, men mangler det lille ekstra, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen i et intervju med Eurosport.

Sportsnyhetene: Se scoringene i videovinduet øverst!

Brann kom fra et 0-1-tap for Odd, mens Start holdt Rosenborg til 0-0 i forrige kamp.

Og det var et kontringsvillig Start-lag som først rystet hjemmelaget.

Like før halvtimen var spilt kom de seg lekkert gjennom på sin venstreside. Inne i vertenes 16-meter traff Eman Markovic stolpen. Returen traff ryggen til Ali Ahamada før den gikk i nettet.

Koomson-scoring

Men vertene svarte fem minutter før første omgang var ferdig. Gilbert Koomson kom seg fri på bakerste stolpe og utlignet med et kontant hodestøt.

Dette var Brann-vingens fjerde strake scoring på hjemmebane.

– Jeg synes ikke vi har vært på vårt beste. Vi løper mye og kommer til sjanser, men vi er nødt til å gjøre ting bedre, sa Koomson i et pauseintervju på Eurosport.

I andre omgang var det rødtrøyene som kontrollerte spillet, men Start fikk en gedigen mulighet til å overta ledelsen for andre gang da Mathias Bringaker kom alene gjennom mot Brann-keeper Ali Ahamada. Dessverre for Start-spilleren dro sisteskansen fram en kampvinnende redning.

Kampen startet i høyt tempo, hvor begge lagene kom til flere store målsjanser relativt tidlig.

Brann ligger på 6.plass med 14 poeng, mens Start befinner seg på 15. plass med fem poeng.