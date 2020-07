Manchester United på hodet ut av cupen – ny stygg de Gea-tabbe

Manchester United-Chelsea 1-3

Ole Gunnar Solskjær har tatt innersvingen på Frank Lampard hele tre ganger denne sesongen, men i FA-cupens semifinale søndag endte det med nederlag.

Før kampen hadde Manchester United gått 19 strake kamper uten tap.

Men på Wembley var Chelsea best fra start til mål og vant fortjent mot et Manchester United-lag som aldri nådde opp til det nivået man er blitt vant til å se dem på den siste tiden.

– Vi burde forsvart oss bedre. Alle vet at Giroud beveger seg mot første stolpe, og både det første og tredje målet kom etter et lavt innlegg på første stolpe. Vi er litt for sen i de avgjørende øyeblikkene.

– Vi har ikke tid til å synes synd på oss selv, vi har to kamper denne uken og så kommer Europaligaen, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Kristiansunderen fikk også spørsmål om Chelseas to dager med ekstra hvile spilte inn.

– Chelsea hadde 48 timer ekstra, men det er ikke en unnskyldning. Det er hva det er.

Det hjalp heller ikke at sisteskanse David de Gea hadde en av sine dårligere dager på jobben. Spanjolen kan ikke direkte lastes på det første målet, men var alt annet enn heldig på det andre baklengsmålet.

– Jeg kan ikke prate om Davids selvtillit, men han vet at han burde reddet skuddet 100 av 100 ganger. Men slik er fotball. Jeg valgte å bruke ham i dag og han var klar, sier Solskjær til BBC etter kampen.

Spanjolen fikk svært hard medfart av britiske eksperter.

– Jeg kalte David de Gea ubrukelig tidligere. Dette var enda verre. Fryktelig keeperspill. Det er en enkel redning. Sjokkerende, sjokkerende keeperspill, sier tidligere toppspiller Chris Sutton i BBCs dekning av kampen.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener tabben ble matchavgjørende.

– Den tabben fra de Gea er avgjørende. De henger litt i tauene, Chelsea er best, og så får man en sånn scoring imot. Det er veldig demoraliserende, og da er det vanskelig å snu det igjen. Men Chelsea var det klart beste laget, sier Myhre.

– De virket kvikkere i hodet og i beina. Det er ikke lett å peke på en enkelt grunn, men det er et faktum at de hadde to dager mer hvile enn Manchester United. Fotball er selvfølgelig sammensatt, men det skal man ikke undervurdere.

Til slutt endte det med et sviende 1-3-nederlag for Manchester United. Dermed er det Chelsea som skal møte Arsenal til finale i FA-cupen 1. august.

– Jeg kan ikke be om mer fra mine spillere enn dette. Denne arbeidsmoralen og dette prestasjonsnivået. Vi var på topp og da de la om systemet ble vi enda bedre. Jeg er veldig stolt over den prestasjonen, sier en fornøyd Frank Lampard etter kampen.

Hvilte stjernetrio

Ole Gunnar Solskjær kjemper om å havne blant topp fire i ligaen, og sparte Paul Pogba, Mason Greenwood og Anthony Martial fra start mot i Fa-cup-semifinalen mot Chelsea.

Kristiansunderen la om til å spille med tre midtstoppere og Manchester United slapp ikke Chelsea til mange sjanser i første omgang, selv om de heller ikke skapte noe som helst.

Giroud-scoring og de Gea-tabbe

Men like før pause måtte Eric Bailly ut på båre etter en stygg hodekollisjon med lagkamerat Harry Maguire. Da spilte Solskjær ut et av sine ess i ermet – Martial – og la om til to midtstoppere. Da åpnet det seg opp umiddelbart for Chelsea.

Elleve minutter på overtid av første omgang var Olivier Giroud først på et godt innlegg og styrte ballen via David de Gea og i mål. 1-0 til Chelsea.

Og kun sekunder etter pause sto det 2-0. En stygg feil fra United ga Mason Mount sjansen til å fyre fra 25 meter. Unggutten lot seg ikke be to ganger, men skuddet var ikke veldig godt plassert og burde vært enkelt å stoppe for en målvakt av David de Geas kaliber. Men spanjolen, som nok følte at han kunne gjort mer på Chelseas ledermål - fomlet bare ballen videre inn i nettet.

Maguire-selvmål

Etter 55 minutter hadde Solskjær sett nok og kastet inn både Pogba og Greenwood i jakten på et comeback. Det gjorde dessverre ikke susen for Manchester United-fansen.

Etter 74 minutter måtte David de Gea nok en gang hente en ball ut av nettet. Denne gang var målscorer lagkamerat Harry Maguire. Midtstopperen var uheldig og satte ballen i eget nett under sterkt press av Chelseas Antonio Rüdiger.

Bruno Fernandes reduserte på straffespark, men det endte med 1-3-tap for Manchester United.