Molde svarte Bodø/Glimt med storseier: – De er gullfavoritter

Strømsgodset-Molde 0-4

Se alle målene i Sportsnyhetene øverst.

Molde følger Bodø/Glimt hakk i hæl. Etter serielederens seier lørdag måtte den regjerende seriemesteren svare borte mot Strømsgodset søndag.

Moldenserne gjorde jobben – og det til gagns.

En praktscoring fra Eirik Hestad var eneste målet før pause, men etter hvilen rant det inn bakerst hos Strømsgodset. En tidlig scoring fra Etzaz Hussain ble etterfulgt av mål fra Leke James og Erling Knudtzon. Dermed skiller det kun to poeng mellom Glimt og Molde.

Fra Molde på 2. plass til neste lag på tabellen skiller det på sin side hele ni poeng, og det begynner å bli ganske tydelig at årets gullkamp kommer til å stå mellom Bodø/Glimt og Molde, akkurat som i fjor.

Den gang gikk Molde seirende ut av duellen. Det tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at fort kan skje igjen, til tross for at Glimt står med full pott etter ni kamper.

– Molde har såpass mye bredde i troppen og såpass mye kvalitet i laget at jeg holder de som knapp, knapp favoritt til gullet, sier Mathisen på FotballXtra.

Etter å ha valset over motstanderne de første syv rundene har Bodø/Glimt måttet gå i kjelleren de to siste kampene. Mot Kristiansund snudde de 0-1 til 2-1, mens de vant 3-2 forrige kamp mot Mjøndalen etter å ha ledet 3-0.

– Jeg synes Bodø/Glimt viste litt svakhetshets mot Mjøndalen lørdag. Molde har erfaringen på sin side, sier Mathisen.