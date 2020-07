Aalesund - Stabæk 1-3

Aalesund rykket suverent opp med rekordmange poeng i Obos-ligaen forrige sesong, men i år har de vært en stor skuffelse i Eliteserien.

Etter ni kamper er fasiten tre fattige poeng og null seirer.

– Nå brenner det virkelig under føttene til Bohinen, mener TV 2s fotballekspert Mathisen.

Lars Bohinen og hans menn tapte 1-3 for Stabæk på eget kunstgress søndag. Kosuke Kinoshita scoret tidlig for gjestene, før Simen Bolkan Nordli utlignet med en flott volley like før pause. Etter en times spill tok Stabæk ledelsen igjen da Oliver Edvardsen satte inn 2-1-scoringen.

I sluttminuttene scoret Andreas Hanche-Olsen 3-1 fra elleve meter etter at innbytter Erik Botheim hadde ordnet straffespark i Stabæk-debuten.

– Når treneren har sutret i media og lagt mye av skylden på sine spillere, og når det da ikke bedrer seg, vil jeg tro at Aalesund vurderer et annet navn som trener, for nå er de langt unna det alle trodde de skulle være før denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Kritikk av å henge ut spillere

Etter 0-1-tapet for Sandefjord i forrige runde karakteriserte Bohinen det som den verste kampen under hans ledelse i et intervju med Eurosport.

Til Sunnmørsposten uttalte Bohinen at han var skuffet over det Jonas Grønner, Oddbjørn Lie, Fredrik Carlsen, Hólmbert Fridjonsson, Daniel Gretarsson og Niklas Castro hadde levert denne sesongen.

– Det er fryktelig dårlig av en trener å gjøre det. Det må du jobbe med internt. Det virker veldig arrogant å gå ut sånn. Kanskje er det greit å kritisere én, men fem-seks spillere er halve laget. Å si navnene til alle som har vært under pari bør du aldri gjøre, for det skaper frykt i spillergruppen og noen begynner å tenke negativt om seg selv. Noen kan også ville vise seg frem, sier tidligere Rosenborg-spiss Steffen Iversen i FotballXtra.

Varsellampene blinker hos ekspert

Etter den tidlige scoringen til Stabæk mener Mathisen at Aalesund så langt bedre ut og viste mer vilje enn i kampene tidligere denne sesongen.

– Når du tar det skrittet og går ut i media, begynner varsellampene å blinke for meg. Da hadde jeg tenkt at det ikke bare var meg som ikke presterte godt nok, men også treneren. Da begynner det å bli virkelig dårlig stemning. I dag har de fått bra respons spillemessig, men husk at de har møtt et svekket Stabæk-lag, sier Jesper Mathisen.

– Aalesund fortsetter å forsvare seg som hodeløse høns. Det er sjokkerende å se. Det må være frustrerende for Bohinen, som har sett sine gutter levere en okay kamp, men i forsvar har de sett ut som et middels Obos-ligalag. Og det holder ikke når du spiller i Eliteserien, sier han.

Aalesund ligger helt sist i Eliteserien som er ett av to lag uten seier så langt. Start, som møter Brann senere søndag og har sanket fire poeng så langt, er det andre laget uten seier.