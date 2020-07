Mourinho med gavepakke til sine tidligere klubber

Tottenham - Leicester 3-0

En superomgang fra Harry Kane sørget for en komfortabel Spurs-seier mot Leicester. Angriperen spilte en stor rolle i forarbeidet på 1-0, før han senere i omgangen vartet opp med to lekre avslutninger som resulterte i like mange mål.

Se den lekre 3-0-scoringen i videovinduet øverst i saken!

3-0-seieren betyr at José Mourinho gir en hjelpende hånd til begge sine tidligere arbeidsgivere i England. Dersom Leicester taper sin siste kamp mot Manchester United, vil både United og Chelsea være sikret Champions League-plass.

– Leicester er plutselig ikke sjef over egen skjebne. Det er nok tungt for dem, men dette var Tottenhams kveld, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Tottenham ligger nå på sjetteplass og har gode muligheter for å sikre seg Europa League-spill kommende sesong. Men både Sheffield United og Wolves kan fortsatt ta seg forbi Spurs etter sine to siste kamper.

– Det er en strålende periode for Tottenham og Mourinho, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Kane ledet an

Det tok ikke mer enn seks minutter før Spurs tok ledelsen. Kane spilte en lekker stikker til Heung-Min Son, og sørkoreaneren sendte i vei et skudd som gikk via James Justin. Schmeichel var dermed satt helt ut av spill, og ballen trillet i mål til 1-0. En offside-plassert Harry Kane gjorde at målet ble VAR-sjekket, men det ble vurdert dithen at spissen ikke forstyrret keeper.

Kort tid før pause doblet Kane ledelsen med en prikkfri avslutning etter en særdeles effektiv Spurs-kontring. Kun to minutter senere viste den engelske stjernespissen seg frem igjen. Angriperen dro seg pent inn fra høyre før han dunket ballen i motsatt hjørne til 3-0.

– Begge de to scoringene er omtrent i samme maske. Ingen av dem er enkle å sette. Harry Kane er en avslutter på øverste hylle, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Kane var på vei ned

Eksperten innrømmer at han er litt overrasket over Kanes renessanse.

– Jeg hadde avskrevet Kane litt. Det skulle vært EM i sommer. I begynnelsen av sesongen sa jeg at Tammy Abraham kom til å spille spiss for England i det mesterskapet. Kane var på vei ned og hadde mye skader og sånn.

– Han oppfinner seg selv på nytt. Han er så sabla lur, smart og har så mange ting i arsenalet sitt, sier Thorstvedt.

Ti minutter før fulltid overlistet Kane Schmeichel for tredje gang, men denne gang ble scoringen korrekt annullert for offside.

Leicester hadde også sine muligheter i løpet av kampen, men Hugo Lloris var i det umulige hjørnet og vartet opp med flere praktredninger. Dermed endte det 3-0 i den engelske hovedstaden.

Gjenstående kamper:

Chelsea: Liverpool (B), Wolves (H)

Leicester: Man. Utd (H)

Man. Utd: West Ham (H), Leicester (B)

Spurs: Crystal Palace (B)

Wolves: Crystal Palace (H), Chelsea (B)

Sheff. United: Everton (H), Southampton (B)