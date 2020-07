Brennhet Zachariassen i Rosenborg-seier: – Noe av det bedre jeg har sett av dem i hele år

Kristoffer Zachariassen (26) sørget for tre poeng mot Sandefjord.

Rosenborg - Sandefjord (1-0) 2-1

Kristoffer Zachariassen var i fyr og flamme mor Sandefjord. 26-åringen scoret begge målene i Rosenborgs 2-1-seier.

Sportsnyhetene: Se alle scoringene i videovinduet øverst!

- Han er en veldig bra spiller. Jeg tenker at han passer bra inn i Rosenborg-systemet. Han har en enorm løpskraft og gode ferdigheter med ball. Nå har han scoret mange mål og kommer til å bli en viktig brikke på Rosenborgs midtbane, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

Tidligere Rosenborg-spiller Steffen Iversen var imponert over det han så.

– Dette er noe av det bedre jeg har sett av Rosenborg i hele år. Farten i angrepet flyter bedre. De stopper ikke opp og triller ballen rundt boksen, sier Steffen Iversen i FotballXtra-studio.

Zachariassen-show

Da 73 minutter var spilt fant 26-åringen plass i Sandefjords 16-meter og banket inn en 2-0-ledelse.

Trønderne gikk opp i 1-0 etter kvarteret var spilt. På en corner fra Vegar Hedenstad snek Kristoffer Zachariassen seg inn på første stolpe. 26- åringen sendte ballen i en bue over Sandefjord-keeper Jacob Storevik.

– Han header jo med ryggen! Det er ikke allverdens keeperspill. Det er andre keepere som kunne nådd opp til den ballen, sier Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

– Jeg vil si det var litt flyt og litt flaks, men det var deilig å se at den gikk inn, sier Zachariassen til TV 2.

26-åringen er nå Rosenborgs toppscorer. Det hadde han ikke trodd før sesongen.

– Det er veldig overraskende. Det er deilig å score mål og det er deilig å vinne kamper. Nå håper jeg bare at gutta foran skal pøse inn mål, sier tomålsscoreren.

Sluttpress fra Sandefjord

Vertene ble aldri truet av Sandefjord de første 45 minuttene, men slapp likevel inn en redusering ti minutter før slutt da Rufo headet ballen i nettet.

Blåtrøyene var også ekstremt nære å stjele med seg ett poeng fra Lerkendal. To minutter på overtid dro Rosenborg-keeper, Julian Faye Lund, fram en praktredning og slo ballen i tverrligger, etter at Rufo fikk en stor mulighet.

– Det er vår egen feil at vi slipper dem inn i kampen igjen. Jeg synes vi har god kontroll før vi mister det. Vi blir redde for å miste seieren. Det ble litt kaos på slutten, men jeg er fornøyd med at vi klarte å ro i land tre poeng, sier midlertidig Rosenborg-trener Trond Henriksen til TV 2.

– Selvtilliten er ikke som før

Før kamp uttalte Steffen Iversen, som var gjest i FotballXtra-studio, at Rosenborgs mangel på selvtillit denne sesongen har vært et av deres største problem.

– Rosenborg er ikke det det har vært tidligere, og det ser man klart og tydelig. Jeg ser at selvtilliten ikke er som før, spesielt foran mål. Rosenborg har gode nok spillere til å spille som Bodø/Glimt, men de må få et spark i ræva. Jeg savner kantene som skjærer inn for det ser man neste ikke, sa den tidligere Rosenborg-spilleren.

Rosenborg ligger på 5. plass i Eliteserien med 15 poeng, mens Sandefjord befinner seg på 14. plass med syv poeng.