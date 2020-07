Arsenal-stjernen tabbet seg ut etter seieren – så ble han «reddet» av kreftsyke Andreas (23)

Arsenals venstreback Kieran Tierney lot følelsene løpe en smule løpsk etter semifinaleseieren mot Manchester City lørdag kveld. På et jubelbilde fra garderoben, som målvakt Emilio Martínez la ut på Twitter, kunne man se skotten vise fingeren i bakgrunnen.

Alt selvsagt gjort på spøk og uten onde intensjoner, men i England har slike ting en tendens til å ta av så fort det havner på internett. Og ganske riktig, bildet tok snart fyr på sosiale medier.

Tierney, som nok var redd for å havne i trøbbel hos Det engelske fotballforbundet (FA), var raskt ute på Twitter og beklaget bildet, og forklarte at det var ment som en spøk til Arsenals materialforvalter.

Tok kontakt med norske Andreas

Da fikk norske Andreas Eikaasen en genial idé. 23-åringen lå i sykesengen på Ullevål sykehus og hadde nettopp sett sitt kjære Arsenal ta seg til FA-cup-finalen. Nå fryktet han at en av heltene skulle havne i trøbbel og i verste fall få en suspensjon på grunn av gesten.

Larvik-gutten la ut et bilde av seg selv hvor han også viste fingeren, og skrev: «La oss si at det var ment for kreften min, kompis. Strålende kamp i dag, du reddet kvelden min på sykehuset.»

Responsen lot ikke vente på seg, forteller Eikaasen til TV 2 dagen derpå.

– Det bare eksploderte på sekundet. Tweeten tok jo helt av. Jeg er ikke veldig aktiv på Twitter, så det var egentlig litt surrealistisk. Det stopper ikke heller. Jeg måtte skru av varslinger på telefoner, for å si det sånn.

Og meldingen ble også svært godt tatt imot av Tierney selv. Skotten var med på leken og var helt enig i at fingeren var ment som et «fuck you» til Eikåsens kreft og ba samtidig nordmannen ta kontakt slik at han kunne oversende ham drakten fra lørdagens kamp.

That’s exactly what it stood for my man! U legend... get in touch I will send u my shirt from tonight. Keep fighting ❤️ — Kieran Tierney (@kierantierney1) July 18, 2020

– Jeg tok kontakt med ham med en gang. Han må fortsatt ha sittet i garderoben og feiret sammen med resten av spillerne, men han svarte lynkjapt, forteller Eikaasen.

– Jeg gratulerte ham med seier og sa at jeg håpet jeg også hadde reddet ham fra å få tre kampers suspensjon. Han svarte at han var glad for at kveldens resultat gjorde meg godt, og at seieren var for meg. Han ba meg fortsette å bekjempe kreften og sa at alle spillerne sto bak meg i kampen. I tillegg sa han at jeg bare måtte ta kontakt hvis det var noe mer han kunne gjøre for meg.

Slikt varmer et skikkelig Arsenal-hjerte. For Andreas Eikaasen har vært Arsenal-supporter så lenge han kan huske, men i mai i år ble ikke fotball bare en lidenskap, men også en trøst i en vanskelig tid. Da fikk nemlig 23-åringen påvist testikkelkreft med spredning til mage og hals.

– Det var et stort sjokk. Alt blir satt på pause, sier Eikaasen. – Siden den tid har jeg nesten kun vært frem og tilbake mellom Sykehuset i Vestfold og Ullevål.

– Fotballen har absolutt vært en trøst. Det er ikke det samme uten supportere, men det å ha muligheten til å se på fotball på sykesengen har vært en stor trøst. Fotballen hadde så vidt startet i Bundesliga da jeg ble syk, og Premier League fulgte etter litt senere. Jeg har fulgt med på det meste som har vært av fotball.

Testikkelkreft med spredning

Arsenal-supporteren oppfordrer menn til ikke utsette å gå til legen. Han prater av erfaring.

– Jeg har mest sannsynlig gått rundt med kreft ganske lenge. Som de fleste andre menn er jeg ikke akkurat den kjappeste til å dra til legen. Jeg burde dratt tidligere. Kreften hadde spredt seg fra testikkel til mage og hals, og det var viktig å komme kjappest mulig i gang med behandling. Jeg merket det på maten jeg spiste. Jeg begynte å reagere på all mat jeg spiste, mistet matlyst og følte meg oppblåst. Etter hvert fikk jeg fryktelige ryggsmerter. Først da gikk jeg til legen.

– Dagen etter jeg gikk til legen fikk jeg beskjed om at det var testikkelkreft. Opprinnelig trodde man at det var blindtarmen som skulle opereres. Jeg tenkte det skulle være over på en dag.

Ferdig med cellegift

Slik ble det ikke. Men prognosene for testikkelkreft er svært gode i Norge, og når TV 2 prater med 23-åringen er han akkurat ferdig med siste dag av kur nummer fire med cellegift. Forhåpentligvis blir det også den siste.

– Jeg skal hjem i dag. Det er kjempedeilig. Det har vært en lang vei, men samtidig ikke så lang. Det er folk som har det mye verre enn meg, jeg har fått den beste krefttypen jeg kunne hatt. Mest sannsynlig skal de operere i magen og fjerne restene av kreft, og så får vi se om det er behov for ytterligere behandling.

Eikaasen er student og bor hjemme hos foreldrene. Han forteller at kreftdiagnosen har gått svært hardt inn på dem rundt ham.

– De har sikkert tatt det tyngre enn meg. Det har vært tøft for mor, far og familien, men også venner og bekjente har fått øynene opp for at det kanskje ikke er så farlig å gå å sjekke seg.

Fått meldinger fra Tottenham-fans

Nå skal unggutten hjem til Larvik og hvile ut etter noen tøffe dager og uker. Der vil han vente spent på en pakke fra London.

– Man blir litt starstruck. Tierney er en meget god spiller, men også en fyr som virker å ha begge beina godt plantet på bakken. Jeg syntes det var kjempestas. Han må ha vært midt i jubelscener i garderoben og da er det utrolig gøy at spillerne tar seg tid og gjør noe sånt for andre. Det betyr veldig mye.

– Jeg har også fått utrolig mange fine meldinger ellers på Twitter. Til og med fra noen Tottenham-fans!