Engelske medier: Watford sparket manageren med to kamper igjen

Nigel Pearson er sparket og får ikke lede nedrykkstruede Watford i de to siste kampene i Premier League denne sesongen, melder blant andre troverdige The Telegraph og The Athletic.

– Jeg synes ikke det er så på trynet. Pilene har absolutt pekt feil vei og de har sett helt ræva ut. Det er helt umulig at han skulle fortsatt neste sesong. Da kan de like gjerne gjøre det nå og gi et lite håp om at de kan få et løft før denne sesongen er over, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Den neste Watford-manageren blir den fjerde for sesongen. Watford har ikke offentliggjort avskjeden med Pearson, men avgjørelsen skal ifølge samstemte engelske medier ha blitt tatt søndag ettermiddag.

Nigel Pearson har kom inn for sparkede Quique Sánchez Flores i desember. Javi Gracia var manager i klubben da sesongen startet.

Ifølge The Telegraph leder Hayden Mullins og Graham Stack laget i de to siste kampene. Der venter Manchester City og Arsenal.

Watford ligger på plassen over nedrykk med tre poeng ned til Bournemouth.

