Sendte King og Bournemouth nærmere nedrykk

Bournemouth - Southampton 0-2

Det ser bekmørkt ut for Bournemouths fremtid på øverste nivå etter søndagens hjemmetap.

Tapet gjør at klubben ligger på 19. plass med én gjenstående kamp. King og co. er avhengige av å vinne sin siste kamp, men samtidig må også Watford tape begge sine to siste. I tillegg må Bournemouth klare å holde Aston Villa bak seg. Villa har like mange poeng som The Cherries, men Birmingham-klubben har to kamper igjen.

– Luften er gått ut av Bournemouth-ballongen. Den femte sesongen i Premier League ser også ut til å bli den siste, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Måltyven Danny Ings sendte gamleklubben i ytterligere trøbbel med sin scoring på tampen av førsteomgang.

– Han pisker den ned i hjørnet. Det er en nydelig avslutning, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller om scoringen.

Det var Ings' scoring nummer 21 denne sesongen.

Se målet i videovinduet øverst i saken.

Fire minutter på overtid fikk Bournemouth og Sam Surridge ballen i mål, men etter en VAR-sjekk ble det dømt offside på Callum Wilson. Angriperen var aldri borti ballen, men ble likevel vurdert til å være involvert i spillet.

– Det er utrolig vondt. I et øyeblikk trodde vi at vi hadde et fått et positivt resultat, sier Bournemouth-manager Eddie Howe.

– Vi ga alt. Jeg kan ikke kritisere spillerne i dag.

Laget er nå avhengig av mange resultater for å holde seg.

– Det er en forferdelig følelse. Jeg kan ikke lyge. Vi må bare håpe at vi har flaks med de andre resultatene, sier Howe.

Mener King ble snytt

Tidlig i førsteomgang gikk Joshua King over ende innenfor Southamptons sekstenmeter, men dommer Craig Pawson grep ikke inn.

– Jeg mener dommeren burde blåse om han er litt i tvil. Så får heller VAR gripe inn om det skulle vise seg å være en klar feil. King blir hindret. Farten er høy, det er ingen filming, sier Stamsø-Møller.

Ekspertkollega er enig i at dommeren burde ha pekt på straffemerket.

– Det er nok til at dette burde vært tatt, mener Thorstvedt.

King hadde også flere brukbare muligheter til å score, men det ble ikke noen nettkjenning for nordmannen.

Ings kunne doblet

Etter 58 minutter valgte VAR å gripe inn i en straffesituasjon, men det gikk ikke vertenes vei. Harry Wilson handset i en duell med Oriol Romeu, og etter VAR-sjekk ble det dømt straffe, men Bournemouth-keeper Aaron Ramsdale reddet forsøket fra Danny Ings.

Keeperen måtte i aksjon mange ganger utover omgangen, og holdt vertene nærmest egenhendig inne i kampen.

I motsatt ende av banen gjorde vertene sitt ytterste for å få ballen i mål. Dominic Solanke kom til flere gode muligheter, men den engelske angriperen klarte ikke å overliste Alex McCarthy. Wilson fikk også en stor sjanse i det 90. minutt, men keeperen fikk dyttet ballen utenfor.

Overtidsdrama

Fire minutter på overtid fikk Bournemouth og Sam Surridge endelig ballen i mål. Men jubelen ble kortvarig etter at VAR grep inn og det ble dømt offside. Callum Wilson var tydelig i en offsideposisjon, og VAR mente at han var involvert i spillet, selv om han aldri var borti ballen.

Helt på tampen doblet Southampton ledelsen ved Che Adams. Scoringen gjorde at Aston Villa snek seg forbi Bournemouth med bedre målforskjell.

Gjenstående kamper

Bournemouth: Everton (B)

Aston Villa: Arsenal (H) og West Ham (B)

Watford: Man. City (H) og Arsenal (B)