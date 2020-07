Advarer mot å kaste medisiner i toalettet og søpla

Vi kaster medisiner for nesten én milliard kroner i året. Mye av det kastes i enten søpla eller i toalettet, men nå advarer ekspertene mot å gjøre det.

Mange nordmenn vet ikke hvordan man skal håndtere legemiddel som enten er gått ut på dato eller som skal kastes. Nå advarer ekspertene.

Legemiddelverket mener folk må kvitte seg med legemiddelet på korrekt måte. Mange kaster medisiner i toalettet eller i søpla, men dette er feil måte å håndtere det på, mener ekspertene.

Advarer

Man skal nemlig aldri kaste medisiner i toalett eller søpla.

– Problemet er at man ikke vet hvor virkestoffene ender opp. Pass på medisinene dine. Ta en titt i medisinskapet og se hva som har gått ut på dato. Deretter samler du det i en pose og leverer det til apoteket for sikker ødeleggelse, sier medisinsk fagleder Steinar Madsen i Legemiddelverket til TV 2.

At virkestoffene kan renne ut i vannet er forståelig, mener Madsen, som advarer mot at medisiner kan komme på avveie dersom man kaster det i søpla.

– Noen kan plukke det opp eller finne det, og det er ikke bra, sier Madsen.

Rydd i skapet

Tidligere har det vært et større problem enn per nå. For noen år siden gjennomførte Legemiddelverket en aksjon kalt «rydd i skapet», som skulle få folk til å ta en titt i skapene sine etter utgåtte medisiner, og bringe det til apoteket.

– Men vi vil ha det enda bedre. Apotekene rapporterte i fjor at så mange som 336.000 personer kom til apoteket med medisiner, og det er kjempebra.

Nesten én milliard kroner

Det rapporteres at det årlig kastes medisiner for 750 millioner kroner.

– Kjøper vi for mye, siden det kastes så mye?

– Det er viktig at alle bidrar til at vi slipper å kaste. Kanskje kan apotekene skrive ut akkurat det antallet medisiner du behøver, og kanskje man kan bli flinkere til å rasjonere, sier Madsen til TV 2.