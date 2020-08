Torgeir var nær å drukne: – Fikk panikk og mistet retningssansen

Redningsselskapet vil senke promillegrensen til sjøs slik at færre må oppleve det samme som Torgeir Øyen Gløstad.

Det var natt til skjærtorsdag i 2008. Torgeir Øyen Gløstad skulle på fest i Hitra.

– På vorspielet ble vi egentlig enige om å ringe etter drosje, men den var en time unna, så vi bestemte oss for å ta båten, forteller han.

Det var fortsatt mars, mørkt og kaldt.

– På veien hjem igjen var promillen naturligvis noe høyere. Jeg vet ikke om jeg innbiller meg det, eller om det er et minne, men jeg hørte et smell, og plutselig lå jeg i vannet, forteller han.

Gløstad forteller videre at han prøvde å puste, men sjøvannet fylte lungene hans.

– Jeg fikk panikk og mistet retningssansen. Jeg la på svøm, men etter hvert skjønte jeg at jeg hadde svømt feil, sier han.

Omsider fant han et skjær å klamre seg fast til.

Vil senke grensen

Gløstad vil nå endre reglene for promillekjøring til sjøs.

– Promillegrensa må ned. 0,8 promille, som det er i dag, er for høyt, mener han.

Han mener også at en generell holdningsendring vil være viktig for å minske antallet båtulykker.

– Jeg mener selv at det bør være nulltoleranse. Man må være våken på sjøen, fordi ting skjer så fort. Om noe går galt, er man helt alene. Havet er kraftige saker, ingen kan vinne over det, sier han.

I en undersøkelse gjort av Frende forsikring kom det frem at 3 av 10 nordmenn mener promillegrensa til sjøs bør senkes.

– Med den promillegrensa vi har i dag, er promillekjøring akseptert. Man bør i hvert fall bruke redningsvest. Det er ingen som kjører bil uten bilbelte, fortsetter Gløstad.

Enig i endring

Gløstad får støtte fra Redningsselskapet.

– Det er ikke forenlig å ta et par pils, for så å kjøre en båt som kan gå i 90 kilometer i timen. Vi vet av erfaring at det er da ulykkene skjer, og da gjerne de mest alvorlige ulykkene, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

ENIG: Generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, vil også senke promillegrensen. Foto: Elise Vigeland Øyhovden/ TV 2

Hun sier videre at Redningsselskapet mener promillegrensa bør settes ved 0,2 for alle båter som går opptil 40 knop, som tilsvarer drøye 75 km/t.

– Alle som har tatt seg en fest vet at hodet jobber litt saktere når man har drukket, og at synet svekkes. Det å raskt observere det som skjer rundt en på sjøen, det er like viktig i en båt som i en bil, mener hun.

– Det kommer flere og flere båter som har store motorer og som går raskt. Så vi kommer til å jobbe beinhardt for å få innført lavere promillegrense til sjøs, og da spesielt for hurtigbåt.