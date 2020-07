Dennis Hauger med pallplass i Formel 3

Han kjørte i mål som nummer fire, men nederlandske Bent Viscaal (20) som var først over mål fikk tidsstraff slik at førerne bak rykket en plass opp, melder VG.

I lørdagens løp ble 17 år gamle Hauger nummer åtte, og han fikk dermed starte fra tredje beste startposisjon fordi man snur resultatlisten i det neste løpet.

– Det er nesten for tidlig at Dennis allerede er der oppe på pallen, sa Viasat-kommentator Simen Næss Haugen.

Det var 17-åringens femte Formel 3-løp. Han hadde en 12. plass som beste etter løpene i Østerrike forrige helg.

Fra sin gode startposisjon tok han ledelsen på den andre runden, men måtte slite for å holde konkurrentene bak seg. Ifølge faren Tom Erik slet han med dårlig feste under de vanskelig kjøreforholdene.

Søndagens løp ble vunnet av tyske David Beckmann (20), mens australieren Oscar Piastri (19) tok annenplassen. De to er betydelig eldre enn nordmannen.

Hauger ble som 14-åring plukket opp av Red Bull-teamet for å være en del av deres "akademi" for å lære opp framtidige Formel-1-førere. Så langt har ingen nordmann klart å ta seg til Formel 1-klassen.

Til TV 2 har Hauger tidligere uttalt seg om drømmen om å få prøve seg på den største scenen.

– En barndomsdrøm. Det er noe av det større man kan gjøre, sa romerikingen.

– Jeg tenker ikke så langt frem i tid, men jeg hadde ikke vært med i Red Bull-programmet om ingen hadde trodd at det ville være mulig for meg å nå Formel 1. Men det har jo aldri vært en nordmann i Formel 1 før, så det er ikke lett å komme inn dit. Jeg må bare fortsette utviklingen min, jobbe hardt og ta steg for steg.

Sesongens tredje VM-runde i Formel 1 ble også kjørt på Hungaroring søndag.

