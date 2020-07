DS er fortsatt et ferskt bilmerke. Det hører til under PSA-gruppen, som eier blant andre Citroën, Peugeot, Renault, Opel og Dacia.

Utgangspunktet er at DS skal by på litt mer luksus, enn de andre merkene. Likevel skal prisen være overkommelig.

DS har allerede eksistert som et eget merke siden 2015. Den første bilen de lanserte var DS 5 – som i praksis var en fornyet utgave av Citroën DS 5.

Nå har man imidlertid begynt å få i gang produksjonen av helt egne modeller.

Målsetningen til DS er å vise det beste av fransk luksus, med design, detaljer og eksklusive materialer. Nettopp å rendyrke det franske, blir sett på som det viktigste våpenet DS har i konkurransen mot de tyske premiummerkene.

Endelig en elbil

Fram til 2020 har ikke DS vært spesielt aktuelt for norske kjøpere. Hovedsakelig fordi det har manglet en ladbar modell. Det endret seg da den helelektriske DS 3 Crossback E-tense og den ladbare hybriden, og merkets flaggskip, DS 7, dukket opp hos forhandlerne.

Den elektriske modellen er på papiret ganske så ideell for det norske markedet. Elektrisk kompakt-SUV med litt ekstra bakkeklaring, mye utstyr, bra rekkevidde og en folkelig pris.

Responsen lot heller ikke vente på seg, da ordrelistene åpnet. Over 1.600 reversjoner tikket inn på et øyeblikk.

Nå har vi kjørt den franske sjarmøren på norske veier – bli med på test.

Designet på DS 3 Sportback E-tense (ja, det navnet er en munnfull!) er særpreget og stilig fra de fleste vinkler.

Hva er nytt?

Rekkevidden er på 320 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. På sommertid kan du også beregne å kunne kjøre enda lenger enn oppgitt rekkevidde. For de aller fleste holder dette i massevis.

Akkurat som hos Peugeot e-208, kan batteripakken på 50 kWt lades med hurtiglader, med opptil 100 kW effekt. Da lader du 0-80 prosent på 30 minutter.

Bilen har også en ombordlader på 11 kW for typisk hjemmelading. Da fullader du batteripakken på fem timer – dersom du har tilgang på 3-fas 230V.

Elmotoren byr på 136 hk – som gjør at du klarer 0-100 km/t på 9 sekunder. Det er ikke et voldsomt skyv, men fungerer greit i de fleste situasjoner.

Innvendig er det et nytt infotainmentsystem. Utgangspunktet er en touchskjerm på dashbordet. Men du kan også bruke knapper og hjul på rattet til gjøre de fleste operasjoner. Det er bra - så slipper du å ta blikket fra veien, og peke for mye på skjermen. Knappene på dashbordet gir deg ingen feedback på om du faktisk har fått trykket dem inn, eller ikke. Det kan være frustrerende.

Head up display er blant det du får ekstra, om du velger den best utstyrte modellen. Som vanlig anbefaler vi å gå for det. Jo mer utstyr som sikrer at du kan holde blikket på veien, jo bedre.

Lyst skinn gir ofte en økt opplevelse av luksus. Slik er det her, også. Diamantmønster underbygger premiumfølelsen.

Hva er styrker og svakheter?

Du skal ikke kjøre langt før du merker to av denne bilens største styrker: Komfortabelt understell og god lydisolering.

Dette underbygger følelsen av at DS strekker seg mot premium.

Men vi starter faktisk aller først med designet. Her har man valgt å by på særpreg og typisk franske løsninger. Det er masse små detaljer å legge merke til: De stilige frontlyktene, den lille knekken i b-stolpen og mønsteret i taket, for å nevne noe. Det er også bling-faktor på selve DS-logoen og grillen.

Førsteinntrykket av interiøret er også at dette skal være premium. Testbilen har blant annet skinntrukket dashbord med diamant-mønster, samme mønsteret er det i setene og i trekket på dørene. Rattet er også skinntrukket – og i testbilen bidrar lyst skinn til å øke følelsen av luksus.

Det er imidlertid en del hardplast på dører og midtkonsoll, som ødelegger totalinntrykket litt.

Komforten er altså meget god på vanlig vei. Du kan glemme å kjøre sportslig, selv om det er et kjøreprogram som heter Sport. Styringen er ikke presis nok, og understellet for mykt satt opp. Men dette gjør altså at vanlig kjøring oppleves veldig behagelig. Først i skarpe humper, merkes det at understellet sliter. Da kan det smelle ganske hardt.

Et annet viktig komfortelement er det lave støynivået. Her er DS 3 Crossback E-tense i særklasse. I en elbil er det ekstra viktig å redusere vind- og dekkstøy mest mulig. Og det har man lykkes fortreffelig med.

Her er det ikke noe problem å dra på langtur.

Men hylelyden når du åpner døra med motoren "i gang", uten å trekke opp håndbrekket, er rett og slett grusom. Det hjelper ikke at bilen står i Park, her skal du bruke håndbrekket. Og det lærer du deg ganske så raskt å gjøre – for den sirenelignende varslingslyden går gjennom marg og bein!

Plassen er ikke god i baksetet. Særlig benplassen blir snau. Bagasjerommet på 350 liter er helt OK, men vi skulle gjerne hatt et eget rom for oppbevaring av ladekabler foran.

Dette baksetet er ikke noe for deg som har lange bein ...

Hva koster den?

Prisene starter på rett under 300.000 kroner, og er egentlig godt utstyrt alt fra innstegsmodellen. Men den kommer likevel ikke mange nordmenn til å kjøpe. Vi tipper 99 prosent går for toppmodellene Grand Chic eller La Premiere.

Testbilen mangler imidlertid adaptiv cruise-control, og det savner vi. Dessuten brukes man samme spake til cruisecontrol som i Citroën/Peugeot. Den er skjult bak rattet – og tar litt tid å venne seg til.

PS: Kjøper du DS, får du også litt ekstra service i form av gratis dekkhotell i tre år, inkludert dekkskift, og alltid erstatningsbil ved driftsstans (uansett årsak).

Ladekablene sjeler plass i bagasjerommet. Det er ikke noe egnet rom til oppbevaring foran.

Hvem er konkurrentene?

DS 3 Crossback E-Tense konkurrerer med blant annet konsernsøsknene Peugeot e-208 og e-2008. De bygger jo på mye av det samme utgangspunktet som testbilen.

Så er det jo etterhvert blitt ganske raust med alternativer i folkelige prisede elbiler. Spørsmålet er hvilke preferanser du har rundt bakkeklaring, komfort, plass og design.

Vil naboen bli imponert?

DS 3 får absolutt noen lange blikk. Både fordi den utstråler en viss eksklusivitet, og fordi det foreløpig ikke finnes mange av dem på veiene.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan bileierne selv fortelle om bilen sin og hvilke erfaringer de har med den. Det ligger over 9.000 anmeldelser inne allerede! Deriblant er det også 10 anmeldelser også av det ferske bilmerket DS.

Men DS 3 Crossback E-tense er fortsatt så ny at den ikke er representert, enda. Gå gjerne inn og legg inn en anmeldelse av din bil her

Slik kan en elbil som forsøker å appellere til følelsene dine se ut. DS byr på særpreg.

Broom mener:

DS 3 Crossback E-tense er en svært stillegående og komfortabel bil. I tillegg får du 17 cm bakkeklaring, som gjør at du setter deg rett inn, og kan kjøre også i litt snø eller på hytteveien.

De viktigste argumentene for å gå for DS, i stedet for de mer tradisjonelle merkene, er særpreg og den høye komforten.

Trenger du god plass, bør du se deg om etter et annet alternativ.

DS 3 Crossback E-tense Motor: Elektrisk Effekt: 100 kW/136 hk og 260 Nm. Batteri: 50 kWt Rekkevidde: 320 km (WLTP) Ombordlader: 11 kW (3-fas) / 7,4 kW (1-fas) Hurtiglading: 100 kW 0-100 km/t: 9 sekunder Toppfart: 150 km/t Rekkevidde: 320 km (WLTP) Lengde x Bredde x høyde: 4,12 - 1,80 - 1,53 m. Bagasjerom: 350/1.050 liter Vekt: 1.525 kg. Pris fra: 312.000 kr. Pris testbil: 327.00 kroner

Visste du at?

- Volumknappene på dashbordet i DS 3 Crossback E-tense kan ikke holdes inne. For å øke eller redusere volumet må du trykke gjentatte ganger

– Velger du kjøreprogrammet Eco - blir motorstyrken redusert fra 136 hk til 86 hk

– Du får ikke bagasjerom foran i DS 3 Crossback E-tense. Det betyr at du må oppbevare ladekablene i bagasjerommet

