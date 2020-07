Etterforskes som drap og selvdrap

– Det er tidlig i etterforskningen, så vi kan ikke binde oss til denne slutningen ennå, sier påtaleansvarlig Elisabeth Bru.

Bru forteller at de omkomne skal ha ligget i boligen i minst et døgn før de ble funnet.

De to er ikke formelt identifisert, men basert på vitneforklaringer så tror politiet at det er mor og sønn som bor i boligen, som er funnet, bekrefter Bru. Kvinnen var 54, mens mannen var 28 år gammel.

– Så langt er det ikke funnet tegn på innbrudd i boligen, men de kriminaltekniske undersøkelsene er ikke ferdig og politiet utelukker ikke noe som helst. Likevel så er en av våre hovedhypoteser at vi står overfor et drap og et selvdrap, sa Bru.

Videre bekreftet hun at politiet foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.

Funnet døde

Klokken 18:43 lørdag kveld rykket politiet ut til en adresse på Askøy. Der fant de en død mann og en død kvinne.

Bru forteller at politiet ble varslet fra AMK-sentralen, som hadde fått meldinger fra et bekymret familiemedlem og en nabo.

– Første patrulje på stedet tok seg inn i leiligheten via an altandør, og kunne bekrefte at det var en mann og en kvinne i leiligheten, og at begge var døde, sier Bru.

Bekymringsmelding

Innsatsleder på stedet fortalte at politiet tok avhør av naboene i nærheten av boligen.

Både naboer og familie har prøvd å kontakte de avdøde. Derfor kom det en bekymringsmelding, men de kan ikke si hvem som ringte inn, sa innsatsleder Casper Kaland til TV 2.