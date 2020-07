Hjemvendt Syria-kriger siktet for landsforræderi

En hjemvendt Syria-kriger, som er siktet for terrorvirksomhet, er nå også siktet for landsforræderi, i Danmark.

Det er ifølge Berlingske den første gangen på over 70 år at noen blir siktet for landsforræderi i landet.

Det er den 29 år gamle mannen Ahmad El-Haj som er siktet. El-Haj reiste til Syria i 2013.

I 2017 ble El-Haj skadet i et bombeangrep, og ble sammen med sin kone og deres to barn, smuglet inn i Tyrkia, hvor han i desember samme år ble pågrepet.

I 2019 ble han utlevert til Danmark etter eget ønske. I november ble El-Haj siktet og varetektsfengslet for terrortrusler, medvirkning til forbrytelser og for å ha oppholdt seg i et «forbudt» område i Syria.

Men etter et rettsmøte den 22.juni ble grunnlaget for varetektsfengslingen utvidet til å omfatte landsforræderi etter den danske straffelovens §101 1. ledd.

El-Haj nekter straffskyld for alle siktelsene.

Ny lovparagraf

Lovparagrafen for landsforræderi trådte i kraft i 31. desember 2015, nettopp for å ramme Syria-krigere. Den gamle paragrafen for landsforræderi kunne ikke brukes i en slik sammenheng, hvor motstanderen i Syria-krigen ikke var en stat.

Anklager om landsforræderi er ifølge professor i strafferett, Jørn Vestergaard, ikke blitt brukt i et rettsoppgjør i Danmark siden andre verdenskrig.

Ingen rettspraksis

Siden paragrafen er ny, finnes det heller ingen rettspraksis på området. Dermed blir det også vanskelig å si hvilken straff El-Haj risikerer dersom han også blir tiltalt og dømt for landsforræderi.

Lovparagrafen har imidlertid en strafferamme på opptil ti års fengsler, eller under skjerpende omstendigheter, fengselsstraff på livstid.