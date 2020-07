To barn funnet døde på Lørenskog

To barn ble funnet døde på en adresse på Lørenskog. Moren er skadet, og fraktet til Ullevål sykehus.

Halv ni søndag morgen mottok politiet i Øst en melding om mulig brann på en adresse på Lørenskog.

I en pressemelding skriver de at to barn ble funnet livløse på stedet, sammen med en skadet mor.

– Vi var her i forbindelse med en vannlekkasje, etter at sprinkleranlegget var blitt utløst. På aktuelt sted ble det funnet to livløse barn. Det ble utført hjerte- og lungeredning med livene stod ikke til å redde, sier innsatsleder Marit Furuseth.

INNSATSLEDER: Marit Furuseth. Foto: Anne Myklebust Hodne

Furuseth ber også folk som har vært i nærheten av stedet i løpet av natten om å melde fra til politiet.

– Vi kan ikke si noe mer om vi har noen siktede i saken, eller hva vi kan jobbe ut i fra. Det er veldig tidlig i saken, sier Furuseth videre.



Innsatsleder helse, Hans Kristian Jørgensen, bekrefter at moren er kritisk skadd. Kvinnen blir fraktet til Ullevål sykehus.

Ifølge vitner på stedet skal det ha gått en brannalarm i en boligene. Flere skal ha luktet røyk, men ikke sett noe.

MISTENKELIG DØDSFALL: Politiet vil etterforske saken som mistenkelig dødsfall. Foto: Anna Myklebust Hodne/TV 2

Politiet er på stedet sammen med nødetater. De opplyser om at de vil etterforske saken som mistenkelig dødsfall.

Saken oppdateres!