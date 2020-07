Fotballryktene: – Vil kvitte seg med stortalent for å sikre seg Coutinho

Den tidligere Liverpool-stjernen Philippe Coutinho kan returnere til Premier League. Brasilianeren har ikke slått helt til i Barcelona, og har lenge vært koblet til andre storklubber. Ifølge Daily Mail ønsker Arsenal nå å få til en avtale for å sikre seg Coutinho. London-klubben skal være villig til å sende Matteo Guendouzi motsatt vei for å sikre seg angriperen.

Tottenham skal være ute etter Southamptons danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg. Dersom 24-åringen skulle ende opp i London-klubben, kan det bety at Harry Winks vil se seg om etter andre muligheter. Det hevder Mirror.

Mason Greenwood har vært en åpenbaring for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United denne sesongen. 18-åringen signerte en ny kontrakt for ni måneder siden, men allerede nå skal engelskmannen nærme seg en ny og forbedret avtale. Ifølge Sun vil den nye kontrakten ha en ukelønn på over 450.000 kroner.

Og Solskjær kan komme til å styrke angrepet sitt ytterligere kommende sesong. Ifølge Daily Mail følger nordmannen Torino-angriperen Andrea Belotti med argusøyne. Spissen har scoret 16 Serie A-mål så langt denne sesongen.

Den kroatiske Liverpool-stopperen Dejan Lovren ser ut til å være på vei bort fra England. Ifølge Daily Mail skal den russiske klubben Zenit være villig til å punge ut omlag 100 millioner kroner for forsvareren.

Manchester City vil ruste opp stallen for å kjempe om tittelen kommende sesong. Atlético Madrid-forsvareren José Gimenez kan bli en av de første sommersigneringene på Etihad. Men uruguayaneren blir ingen billig mann. Ifølge The Times skal prisen være på over én milliard kroner for 25-åringen.