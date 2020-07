Nyhetsanker mister tann på direkten

Den ukrainske nyhetsankeren Marichka Padalko var svært uheldig under en av nyhetssendingene sine denne uken.

På direkten mister nemlig den ukrainske nyhetsankeren Marichka Padalko en tann.

Likevel fremstår hun svært profesjonell, og fortsetter sendingen mens hun holder tannen sin i hånden.

Se videoen lenger ned i saken.

Nyhetsankeren har lagt ut videoen på sin Instagram, og har i skrivende stund fått over 32.000 likerklikk.

– I enhver situasjon, hold deg rolig, skriver hun, og legger til at situasjonen er nok en av de mest bisarre hun har vært med på, i løpet av sine 20 år foran kameraet.

Videoen ble bevisst ikke lagt ut på Youtube. Derfor er hun overrasket over at videoen har blitt lagt merke til.

– Helt ærlig, jeg trodde dette ville gå ubemerket hen. Vi undervurderte våre seeres oppmerksomhet, skriver hun.

Etter videoen spredde seg har hun opplevd en enorm respons.

– Jeg er så overveldet over all støtte jeg har fått, både i form av kommentarer og personlige meldinger. Tusen takk.

Padalko avslørte for mange år siden at hun behøvde å reparere en tann, etter at datteren hennes knuste den, da hun svingte rundt på en alarmklokke i metall.