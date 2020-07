Mann pågrepet etter bombetrussel

Politiet har pågrepet en mann i 60-årene, etter at det ble funnet en bombetrussel på et tog ved Eidsvoll, lørdag.

Politiet skriver på Twitter at mannen ble pågrepet kort tid etter hendelsen, og at mannen var passasjer på Vy-toget.

– Saken er oppklart, skriver politiet videre.

Samtidig melder de at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Klokka 12.45 på lørdag fikk Banenor en melding om at det hadde blitt funnet en lapp med en bombetrussel på et Vy-tog ved Eidsvoll.

– Alle passasjerene ble geleidet av toget på Dal stasjon, og det gikk helt fint, sa pressevakt Harry Korslund til TV 2.

Øst politidistrikt skrev på Twitter på lørdag at de ikke anså trusselen for å være en reell fare, men at de likevel ville dra til stedet for å gjøre undersøkelser og for å etterforske trusselen.