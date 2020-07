Selma (14) nådde utrolig turmål

Selma Aurora Stall Glomsaas (14) fra Bergen har det siste året hatt et litt annerledes mål enn ungdom flest.

I juli i fjor satte hun seg nemlig et mål om å bestige hele 100 fjelltopper på ett år.

3. juli i sommer nådde hun målet sitt, da hun besteg Skjæringen som tilhører de syv søstre på Helgeland.

Fra juli 2019 til juli 2020 har Bergens-jenta gått over 46.000 høydemeter. Søndag har hun, sammen med pappa Pål Erik Glomsaas, huket av nok en topp på listen, nemlig Stussneset i Skjervøy i nord-Troms.

Favorittfjellet i Nord-Norge

Bakgrunnen for at Selma bestemte seg for å bestige 100 fjelltopper er fordi hun rett og slett elsker å gå på tur.

– Jeg liker å være ute i naturen. Også liker jeg å sette meg et mål. Når vi er så heldige å bo i et land med så flott natur, så må man komme seg ut, påpeker hun.

14-åringen er heller ikke redd for å bli sliten av å gå så mye på tur.

Selv om hun liker mange av de 100 toppene hun har vært på, er det noen topper som henger høyere enn andre.

– Tromsdaltinden i Nord-Norge er blant favorittene. Den er over 1200 meter, og en veldig fin tur, sier hun til TV 2 fra Skjervøy i Troms.

– Ambisiøst prosjekt

Den noe utradisjonelle ideen kom hun med selv. Å få med pappa på tur var heller ikke vanskelig.

– Jeg føler meg heldig som får være med, sier han og fortsetter:

– Det er et ambisiøst prosjekt. Jeg er jo stolt over å ha en 14-åring som er så glad i å gå i fjellet. Både jeg og mor må henge med så godt vi kan.

Etter å ha klart fjorårets mål, har 14-åringen satt seg et nytt mål for det kommende året.

– Jeg skal bestige 100 forskjellige fjelltopper. Jeg er på god vei, siden jeg allerede har vært på 35 topper så langt, sier hun.

Hun gleder seg til å gå på nye fjelltopper. Etter intervjuet med TV 2 skal Selma og Pål Erik bestige nok en topp.

Øl og softis

For Pål Erik har det ikke alltid vært like enkelt å være med på tur. Av og til hender det at de bestemmer seg for å bestige en topp der og da.

– Turen vår til Himmeltind i Lofoten er den vanskeligste turen så langt. Da fikk vi et innfall om at vi skulle opp på toppen, men jeg hadde ikke forberedt meg på det. Den eneste forberedelsen jeg hadde var én øl og softis, sier han og ler.

– Vi lærte mye av den turen, sier Selma.

14-åringen oppfordrer andre ungdommer til å legge vekk telefonen og komme seg ut på tur i den vakre naturen Norge har å by på. I tillegg oppfordrer hun til å ha med humør, mat og drikke.

– Norge er fantastisk, sier hun.