Stor smittesporing etter tre positive koronatilfeller

Mandag orienterte Bergen kommune om smittesituasjonen i kommunen, etter at tre personer har testet positivt for koronaviruset. Nå gjennomfører de en stor smittesporing.

Mandag ettermiddag holdt Etat for helsetjenester i Bergen kommune pressekonferanse, hvor de oppdaterte statusen på situasjonen.

I løpet av helgen har tre personer testet positivt for koronaviruset i Bergen kommune. Kommunen har dermed igangsatt en omfattende smittesporing.

Det sier Trond Egil Hansen som er medisinsk fagsjef.

– Vi er fortsatt i en pandemi. Dette er ikke over.

Han minner på at de generelle smittevernrådene fremdeles gjelder, og at det er potensiale for en økning i antall smittede er tilstede.

– Ved følge disse rådene for unngå videre smittespredning, vil vi kunne håndtere dagens situasjon, og eventuelt hva vi måtte ha i vente, på en grei måte.

Tre smittet

De tre smittede skal ikke ha noen relasjon til hverandre, men én av dem skal ha en tilknytning til Haakonsvern. I helgen ble det kjent at en person fra Haakonsvern hadde blitt smittet av viruset.

En av de smittede er en utenlandsk statsborger. Leder ved smittevernkontoret Egil Kaberuka-Nielsen bekrefter at personen har oppholdt seg i utlandet. En annen person er bosatt på Østlandet.

– Vi har en omfattende smitteoppsporing. Ved at dette arbeidet gjøres grundig, har vi kontroll, sier Kaberuka-Nielsen.

På kommunens hjemmesider opplyser direktør ved Etat for helsetjenester Brita Øygard om at for to av de tre smittede er smitteveien ukjent.

Stor smitteoppsporing

Kaberuka-Nielsen opplyser om at de er på, med en gang de får beskjed om smittetilfeller i kommunen.

– Vi finne ut hvilke kontakter de har, og ringer rundt. Målet er å få stoppet smitten derifra, sier han.

Kommunen har vært i kontakt med over 125 personer, som kan ha vært i kontakt med den ene smittede personen.

– Vi har én som har hatt en stor kontaktflate. Nå holder vi på med en stor smitteoppsporing, sier han.

Kommunen er kjent med at de smittede har reist på kollektivtransport, og vært i sentrum og på Vestkanten i en smitteførende fase.

Nye restriksjoner

Hansen opplyser om at de har tett kontakt med kommuneledelsen.

– De står klare til å innføre tiltak som kan bli nødvendig, men på dette tidspunktet er ikke det aktuelt.

Han sier det vil bli gjort en løpene vurdering på om det skal innføres nye restriksjoner.

KORONASITUASJONEN: F.h: Fungerende direktør for etat for helsetjenester, Merethe Brattetaule, Trond Egil Hansen medisinsk fagsjef, Anette Corydon, fungerende legevaktsjef, Egil Kaberuka-Nielsen leder ved smittevernkontoret, Ying Ma assisterende kommuneoverlege Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

Totalt er det innlagt ti pasienter med covid-19 i landet. Det er to flere enn før helgen. I Helse-Vest er to pasienter innlagt på sykehus.