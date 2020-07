Derfor er det «flåttår» i år

I år har det blitt meldt om 142 nye smittetilfeller av flåttbårne sykdommer, til sammenlikning var tallet 104 på samme tid i 2019.

– Det er mange som sier at de har økte flåttproblemer i år, og flåtten liker fuktighet og varme, så det kan forklares med en kombinasjon av de to tingene, sier Harald Reiso, spesialist i allmennmedisin ved Flåttsenteret.

Reiso sier at det er mest flått i kystnære strøk, og at den i de senere årene har trukket seg lenger opp i høyden, og lenger inn i dalene.

– Det er på grunnen av livsvilkårene til flåtten. Den trives best i de områdene, sier flåtteksperten.

Samtidig forteller han at en av årsakene til at vi har sett spesielt mange tilfeller av flåttbårne sykdommer i år, kan være at stadig flere nordmenn har gjort hobby av å gå tur i skogen.

Ble bitt

Carina Trydal Osvold er en av dem som har blitt rammet av den flåttbårne sykdommen borreliose. Selv aner hun ikke når hun ble smittet av sykdommen.

– Jeg har aldri fjernet en sugende flått på meg selv, så hvordan det skjedde, og når det skjedde, det aner jeg ingenting om, sier hun.

– Hvordan merket du at du hadde blitt bitt?

– Det gikk noen år og så begynte symptomene å komme snikende. Jeg hadde dovninger og fikk etter hvert flere former for kognitiv svikt.

Trydal Osvold forteller at hun i et legemøte i forbindelse med en ryggprolaps, ble tipset om å undersøke om hun hadde borreliose.

Glad for diagnosen

Trydal Osvold sier at det var en lettelse å endelig få et svar på hva som forårsaket plagene hennes.

– Det var hjertearytmi, søvnapné og mange symptomer som til sammen ble veldig overveldende. Da jeg endelig fikk tilbud om behandling ble jeg så glad at jeg gråt.

Nå er Trydal Osvold spesielt opptatt av å gjøre nordmenn oppmerksomme på flåttbårne sykdommer.

– Det er jo ikke alle som vet at man har blitt smittet, og om man ikke behandler sykdommen umiddelbart så kan man bli kronisk syk.

Videre forteller hun at hun har tatt noen grep for å minske risikoen for at hun blir bitt igjen.

– Når jeg har gått i skogen så er jeg veldig påpasselig med å sjekke meg for flåtten når jeg kommer inn. Jeg har også en katt som drar inn masse flått hele tiden, så jeg er også obs på at han ikke kan være inne på soverommet.

Rusk

Reiso forklarer hvorfor det kan være vanskelig å vite at man har blitt bitt.

FLÅTTEKSPERT: Harald Reiso. Foto: Flåttsenteret

– De fleste oppdager det fordi de merker at det klør. Men de minste flåttene er så små at man ikke merker dem. Man kan klore dem av som om det var et lite rusk.

Tydal Osvold forteller at hun selv ikke fikk den karakteristiske «ringen» på kroppen etter å ha blitt bitt.

– Av dem som får nevroborreliose, så er det kun cirka halvparten som har kjent flåttbittet eller som har hatt et utslett som følge av det, sier flåtteksperten.

– Om man har noen sykdommer som man sliter med å forstå hva er, så bør man ihvertfall tenke i de baner at man kan være bitt, følger Trydal Osvold opp.