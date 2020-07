Arsenal sjokkerte Manchester City og tok seg til finale

Arsenal-Manchester City 2-0

Se Aubameyangs første mål i Sportsnyhetene øverst.

Et uhyre effektivt Arsenal senket Manchester City og er klar for FA-cup-finale.

Som mot Liverpool i midtuken ble Mikel Artetas menn presset dypt i banen og berørte knapt ballen, men der Manchester City bommet på en rekke fete sjanser, var Arsenal og Pierre-Emerick Aubameyang dødelig effektive.

Gaboneren sendte Arsenal i ledelsen etter 19 minutter og tilbragte resten av kampen nærmest som forsvarer. Men like etter drikkepausen i andre omgang sprakk Citys forsvar opp igjen. Spissen fikk et hav å rom å løpe i og gjorde ingen feil alene med keeper.

Kampbildet forholdt seg for så vidt likt kampen gjennom: Manchester City presset og Arsenal forsvarte seg – heroisk. Og til tross for en rekke store sjanser og et evigvarende press, klarte aldri Pep Guardiolas menn å få ballen i mål.

Dermed er det Arsenal som skal møte enten Manchester United eller Chelsea i finalen 1. august.

En FA-cup-triumf er nettopp det som kan berge det som har vært en skuffende sesong for de røde fra Nord-London. Arsenal ligger foreløpig på en 9. plass i ligaen, utenfor Europaliga-plass. Men ved å vinne FA-cupen vil Arsenal både kvalifisere seg for Europaligaen, samtidig som de sørger for at kun 5. og 6. plass gir Europaliga-plass i Premier League.

Det kan føre til at erkerival Tottenham, som for øyeblikket ligger på 8. plass, ikke når opp, og snu en dårlig sesong til en ganske bra en for Arsenal-fansen.