Nå må Glimt-kometen bestemme seg – ekspertene bønnfaller ham om å takke nei

Se Hauges mål mot Mjøndalen i Sportsnyhetene øverst.

Etter nok en scoring og nok en bunnsolid kamp på Bodø/Glimts venstrekant, var Jens Petter Hauge mannen alle ville prate med etter kampen mot Mjøndalen.

Men de oppmøtte journalistene måtte vente lenge. Hauge brukte usedvanlig god tid i garderoben og kom dinglende lenge etter at alle andre hadde dratt. Faktisk brukte han så god tid at Glimt-bussen kjørte fra ham og måtte returnere for å hente driblekanten.

Men at 21-åringen er litt distré i disse dager, er kanskje ikke så rart; unggutten har nemlig mye å tenke på.

Tar et valg i løpet av helgen

Over helgen skal han bestemme seg for om han skal bli værende i Bodø/Glimt eller takke ja til et tilbud fra den belgiske klubben Cercle Brugge.

Overgangen er lenge blitt ansett som en «done deal», men etter Bodø/Glimts vanvittige sesongstart har Hauge satt overgangen på vent og tatt enda en tur i tenkeboksen. Og der er han fortsatt.

– Det gjør det veldig vanskelig. Da Cercle kom på banen var det før sesongen og alle var egentlig enige om at det var det riktige for meg, og jeg var også klar for å dra. Da var det veldig enkelt, men det er mye vanskeligere å dra nå, for vi har noe stort på gang, og hvem vet hvor dette her skal ende. Jeg ser ingen grunn til at Glimt skal slutte å vinne fotbalkamper, sier Hauge til TV 2.

For Hauge legger ikke skjul på at det frister veldig å bli i Bodø og kjempe om gull.

– Å ta gull ville betydd altfor meg. Det er ikke sikkert man får en slik sjanse igjen. Det blir et vanskelig valg, men jeg får snakke med de som betyr mest for meg, og som skal hjelpe meg å ta et valg som jeg håper blir det riktige.

– Sover du om nettene?

– Man sover ikke så godt og det er mye frem og tilbake. Man må prøve å veie opp fordelene og ulempene. Det blir nok noen søvnløse netter. Men det er sånn sett et positivt dilemma.

– Bør takke nei

Mange mener at Hauges storspill gjør ham aktuell for langt større klubber enn Cercle Brugge, og at 21-åringen burde ha is i magen og vente på et bedre tilbud fra en større klubb. Ole Martin Årst kom med en appell til venstrekanten i FotballXtra hvor han bønnfalte unggutten om å takke nei til tilbudet, og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er av samme oppfatning.

– Han kommer til å få langt bedre og mer spennende tilbud enn Cercle, så her er det bare å takke nei! er Mathisens klare melding.

Hovedpersonen selv lar seg smigre, men poengterer at det viktigste for ham er at han kommer et sted hvor han blir satset på.

– Det er så klart hyggelig det, men hvis vi mener det er en klubb hvor jeg kan ta nye steg og spille fast allerede fra sesongen begynner, så ... Det er vanskelig å ta stilling til om det er en for liten klubb, men det jeg tenker på når jeg skal ta steget ut, er at jeg går til en klubb hvor jeg blir satset på og får spilt mye, sier Hauge til TV 2.

Knutsen tar ikke stilling

Trener Kjetil Knutsen vil ikke legge seg opp i spillerens valg.

– Jeg har ansvaret for å ta vare på Jens Petter her i Bodø/Glimt. Han har flinke folk rundt seg og er en voksen mann. Vi skal ta vare på ham så lenge han er i Glimt.

– Han er en ung lokal spiller som har hatt en utrolig utvikling. Det er utrolig kjekt for ham at han kan oppfylle drømmene sine, men akkurat nå kan han oppfylle noen drømmer her også, sier suksesstreneren til TV 2.

Koronatestet

Mot Mjøndalen noterte Hauge seg for sin femte scoring for sesongen. Han var godt fornøyd med å spille 90 minutter etter å ha stått over forrige kamp med sykdom.

– Det var et klassisk eksempel av at man tror det er sommer i Bodø og går litt tynnkledd, og så bam! våkner man opp med halsbetennelse. Jeg fikk ikke engang være på tribunen og måtte ta en koronatest, men den var negativ. Vi var aldri bekymret for at det var korona, men testene må gjøres, sier Hauge og blir til slutt gjort oppmerksom på at Glimt-bussen har kjørt uten ham.

Men spillerbussen returnerte ikke lenge etterpå – naturlig nok: Akkurat nå er Jens Petter Hauge kanskje Bodø by mest dyrebare eiendel. Så får tiden vise om unggutten er en del av troppen i toppkampen mot Molde søndag om en uke, eller om han sitter på et fly retning Belgia.