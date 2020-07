Mann og kvinne funnet døde på Askøy

ASKØY (TV 2): Flere patruljer fra Vest politidistrikt har rykket ut etter funn av to døde personer på Askøy. Dødsfallene betraktes som mistenkelige.

Klokken 18:43 lørdag kveld rykket politiet ut til en adresse på Askøy. Her ble det gjort funn av en død person.

Det var Bergensavisen som først omtalte det mistenkelige dødsfallet.

Politiet bekrefter til TV 2 at det er gjort funn av to døde personer i sammen leilighet på Askøy.

– Dødsfallene karakteriserer vi som mistenkelige på grunn av åstedet som helhet, sier Knappen til TV 2.

– Vi ønsker ikke å gå inn på detaljer om hvor det er, hvem de er eller hva som har skjedd, sier hun.

De pårørende er ikke varslet, men politiet jobber med dette.

Politiet har igangsatt taktiske og tekniske undersøkelser på stedet.

– Funnet to døde personer, og det er litt for tidlig gå si noe om dem. Det er det vi har å jobbe med. Vi har ingen gjerningspersoner i sikte per nå, sier politiet til TV 2.

Mor og sønn

Da politiet kom til stedet noen minutter etter de fikk første melding, fant de en kvinne og en mann død i boligen.

De to er ikke formelt identifisert, men politiet mener at det er mor og sønn som bor i boligen, som er funnet, opplyser politiet i en pressemelding.

– Politiet har startet etterforskning av mistenkelig dødsfall og kriminalteknikere er på vei til stedet for å starte sine undersøkelser. Disse undersøkelsene vil pågå utover kvelden/natta.

Avhører vitner

Videre jobber politiet med å kartlegge avdødes siste bevegelser og avhøre vitner som kan ha vært i kontakt med de avdøde i senere tid. Det undersøkes også om det er elektroniske spor som må sikres.

– Varsling av pårørende pågår, men er ikke ferdigstilt.

– Politiet er veldig tidlig i sine undersøkelser og dette er den informasjonen vi kan gå ut med nå. Det blir ikke holdt pressebrief lørdag kveld. Vi planlegger for en gjennomgang av saken så langt søndag formiddag klokken 12:00 på politihuset i Bergen.

Oppdateres!