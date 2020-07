Bodø/Glimt tok sin niende strake seier

Mjøndalen-Bodø/Glimt 2-3

Bodø/Glimts fantastiske sesongstart fortsetter. Lørdag ble Mjøndalen beseiret med 3-2 og dermed er seiersrekken nå oppe i ni kamper.

Men, som mot Kristiansund sist, måtte serielederen virkelig kjempe for seieren lørdag. Etter å ha tatt ledelsen 3-0 tidlig i andre omgang, slo Mjøndalen tilbake to ganger og var nær ved å utligne like før slutt.

Men Glimt red seieren i land og legger ytterligere press på lagene bak dem på tabellen.

– Utrolig fortjent

Suksesstrener Kjetil Knutsen var en lettet mann etter kampen.

– Vi er veldig fornøyd med starten. Vi får en utfordring på tampen og henger litt i tauene, men vi vinner kampen utrolig fortjent. Jeg velger å evaluere hele kampen, ikke bare de siste 15. At Mjøndalen er med da, er det lille minuset i dag. Men vi reiser fra en tøff bortearena med seier og det tar vi med oss, sier Knutsen til TV 2.

– Vi satt på nåler hele gjengen på slutten. Da var det kun tilfeldigheter og vi fikk mye trøkk i boksen. Men i sum var vi mye bedre enn Mjøndalen i dag.

– Å vinne slike kamper er ofte det som kjennetegner de beste lagene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Nok en gang viser de offensive Glimt-spillerne seg frem, og de hadde i tillegg sjanse til å score flere mål.

Mathisen lar seg nok en gang imponere over kometen Jens Petter Hauge, som nok en gang kom på scoringslisten.

– Jens Petter Hauge har imponert meg voldsomt denne seosngen, og i den formen han er i nå, er han landslagsklasse. Det samme kan sies om Patrick Berg, men på den sentrale midtbanen hos Norge er konkurransen langt tøffere enn ute på kanten.

For Mjøndalen var tapet mot Glimt det fjerde på rad.

– Mjøndalen er naturligvis skuffet over at de tapte, men jeg vil tro Vegard Hansen er godt fornøyd med hvordan de hevet spillet sitt i andre omgang. De har truffet godt på spillerne de har signert og jeg er rimelig sikker oå at jeg kommer til å bomme på tabelltipset mitt på bruntrøyene. Jeg tippet de på direkte nedrykk, men det er lag i Eliteserien som er langt svakere enn Mjøndalen akkurat nå, sier Mathisen.

Fantastisk Glimt-angrep

Mjøndalen hadde, som resten av Norge, fått med meg seg hva som kan skje hvis man går for offensivt til verks mot serielederne fra Bodø, og la seg i stedet dypt og satset på kontringer.

Det fungerte i 23 minutter og bruntrøyene var også nær ved å score. Men etter halvspilt omgang hadde ikke Vegard Hangens menn sjanse til å henge med da Glimt tok i bruk hele repertoaret. Kaptein Patrick Berg startet et fantastisk angrep på egen 16-meter, og fem trekk og femten sekunder senere kunne Philip Zinckernagel bredside inn 1-0 gjennom beina på Mjøndalens sisteskanse.

Dermed hadde Glimt fått kampen der de ville.

19 år gamle Victor Boniface har måttet avfinne seg med innhopp fra benken etter Kasper Junkers inntreden i laget, men i danskens skadefravær fikk nigerianeren sjansen. Spissen var et konstant uromoment for Mjøndalen-forsvaret og burde nok ha scoret før, men fire minutter før pause var uansett tenåringen iskald alene med keeper. 2-0 til Glimt.

Spennende avslutning

Kampbildet fortsatte etter pause. Zinckernagel kunne scoret sitt åttende for sesongen da gjestene fikk straffe, men danskens forsøk ble mesterlig reddet av Sosha Makani.

Like etterpå ble Jens Petter Hauge spilt alene gjennom. Lynvingen stormet fra alle og chippet ballen i mål på lekkert vis.

Vertene slo imidlertid tilbake umiddelbart ved et langskudd fra Tonny Brochmann. Og seks minutter før slutt ble det spenning da Vetle Dragsnes reduserte på nytt etter en kjempetabbe fra Joshua Smits i Glimt-buret.

Kun minutter senere banket Andreas Hellum ballen i tverrligger, og Bodø/Glimt var heldig som fortsatt ledet.

Mjøndalen kastet alt de hadde i angrep i sluttminuttene, men klarte ikke å utligne.