Hørte flere rop om hjelp - et større søk satt i gang

Politiet i Tromsø melder at de har satt i gang et søk etter en person som har ropt om hjelp gjentatte ganger på Lunheim i Tromsø.

Politiet har kalt ut frivillige bakkemannskaper og redningshunder, samt en av politiets dronepiloter på jobb for å søke etter en mann som skal ha ropt om hjelp.

Luftambulansen har også vært i området og søkt, men på grunn av mye tett skog var det vanskelig å se noe som helst.

– Vi snakket med vedkommende som meldte fra til oss. En hund skal ha vært i nærheten og bjeffet, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist til TV 2.

– Vedkommende har vært i kontakt med mannen som svarte. Han skal ha ropt om hjelp cirka ti ganger. Vi håper å finne han, sier Ahlquist.

Ønsker å komme i kontakt med en person

Hendelsen skal ha vært i nærheten av Lunheimvarden.

Politiet opplyser på Twitter at de ikke har gjort noen funn lørdag 18:15.

Senere lørdag kveld opplyser politiet på Twitter at de ønsker å komme i kontakt med en annen hundeeier som var i området i 16-tiden.

– Han var sortkledd og gikk med en lys «fluffy» hund og ropte tilsynelatende etter en annen hund. Ring oss, vi ønsker kun å sjekke deg ut av denne saken, skriver politiet på Twitter.

Vil ikke ha misforståelser

Ahlquist forteller til TV 2 at de ønsker å komme i kontakt med vedkommende for å forsikre seg om at det ikke er noen misforståelser i saken.



– Vi tror på at noen har ropt etter hjelp. Men det kan også ha vært en misforståelse. Vi må sørge for noen ikke har trudd at en person ropte om hjelp, men som egentlig ropte etter hunden sin, sier han.



Cirka klokken 19:00 har dem ikke funnet personen som skal ha ropt om hjelp.

