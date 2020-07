Pågrepet to menn etter drapet i Askim

sist søndag ble Christian Halvorsen (43) funnet død i Askim. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader.

Øst politidistrikt har i dag pågrepet to menn, en i 30-årene og en i 40-årene, siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen.

Begge er kjenninger av politiet og framstilles for varetekt på mandag ved Follo tingrett. Mennene er bragt til arresten på Grålum i Sarpsborg.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi mer informasjon om siktelsene utover å bekrefte at to menn er pågrepet i saken, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en pressemelding.

I avhør

Etterforskningen pågår for fullt og avhør av de siktede vil bli gjennomført så raskt som mulig.

– Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt, blant annet fortsetter vi med de tekniske undersøkelsene av avdødes bopel samt gjennomgår tips og beslag, opplyser politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Pågripelsene forløp uten dramatikk. Pågripelsene ble gjennomført med egne mannskaper og med bistand fra Oslo politidistrikt for å løse oppdraget på best mulig måte.

Fengslingsmøte mandag

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier til TV 2 at pågripelsen er et resultat av etterforskningen, men kan ikke si noe mer, utover at det er fengslingsmøte på mandag.

– Har de siktede fått forsvarer?

– Jeg har ikke fått tilbakemelding på det, men det vet vi før mandag.

– Hvilken relasjon hadde de to til Christian?

– Ingen kommentar.

Lettet, men venter på flere svar

John Christian Elden er familiens bistandsadvokat. Han forteller til TV 2 at familien er lettet over at politiet har gått til pågripelse av to personer, og at man nå kan få en oppklaring i saken.

Han sier at familien har det vanskelig, og at det ikke er blitt holdt en begravelse ennå.

– De har ventet på en utvikling i saken, og de håper dette er vendepunktet. De håper å få svar på hva som har skjedd, sier Elden.

Saken oppdateres!