Har brukt fire måneder på å ro fra Kristiansand til Nordkapp

Bjarte Vestøl fra Kristiansand har fra han var liten alltid gjort ting som er litt utenom det vanlige.

– Jeg har alltid likt fysiske utfordringer og hatt flere prosjekter på gang opp gjennom årene. Det startet da jeg var 16 år. Da skulle jeg haike fra Kristiansand til Nordkapp og tilbake alene.

Bjarte forteller at faren hans bare lo av han da forslaget ble presentert, og at han vinket han farvel i Kristiansand. Fire uker tok det før sønnen kom tilbake.

– Ville ikke gått med plastbåt

De senere årene har Bjarte også syklet distansen. Den turen gikk ikke helt slik det skulle.

– Jeg skulle sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Det var veldig kaldt og ufyselig vær hele turen, så jeg endte opp med å bruke tre uker i stedet for seks som planlagt, forteller han.

Men det var flere grunner til at sørlendingen også denne gangen vendte snuten mot Nordkapp, denne gangen til vanns.

– Jeg er opptatt av kystkultur og historie. Vi hatt kunnskapen i mange hundre år, så dette var for å hedre den, sier han.

Bjarte, som også er medlem av Bragdøy Kystlag, mener turen bare hadde vært mulig i en trebåt.

– Man kunne aldri dratt på denne turen i en robåt av plast, sier han bestemt.

KALDT: Her er Bjarte og robåten i Askvågen, litt nord for Bud. Foto: Privat

Mot strømmen

Men det begynner å bli en stund siden Bjarte kastet loss i Kristiansand. Faktisk har det gått 107 dager siden han den 14. mars sparket fra brygga.

Bjarte forklarer at den første perioden var tøff på værfronten.

– Jeg startet jo midt på vinteren, så det har blitt mye frysing. Men jeg har forsøkt å unngå å dra ut i dårlig vær, sier han og fortsetter:

– Det mest anstrengende var rundt Stadt. Der blåste det 8-9 millimeter i sekundet. Sjøen blåste opp i lufta og en av årene mine sprakk, sier Bjarte.

TREBÅT: Her ligger båten til Bjarte i havn ved Krokholmen i Nordland. Foto: Privat

– E du steike tullat?

Også utenfor Trondheim var det utfordrende forhold.

– Ved Trondheimsleia rodde jeg mot strømmen, men den var så sterk at jeg ble dratt 15 kilometer tilbake, sier han.

Men sørlendingen forklarer at all vennligheten han møtte på turen veier opp for mang en dag med ruskevær.

– Båten har vært som en magnet. Jeg har fått mat, drikke og tilbud om overnatting. Folk kommer alltid bort for en prat hvor enn jeg kommer, sier han.

Når Bjarte har fortalt om roturen sin til folk han har møtt på veien, er det mange som blir overrasket.

– Spesielt nordlendingene sier det rett ut: E du steike tullat, det går jo ikkje an, sier sørlendingen, med imitert nordnorsk dialekt.

Men det aller beste med turen sier Bjarte har vært naturopplevelsene.

– Jeg er veldig glad i fugler. Jeg har sett gjøk for første gang og mye ørn. En gang jeg satt og spiste frokost i båten, kom det en terne og satte seg på kanten med en fisk i nebbet. Det var fantastisk, sier han.

UVÆR: Det var ikke alltid solen strålte på turen til Bjarte. Foto: Privat

Nøyd seg med kattevask

Bjarte har kun hatt en sponsor i ryggen på turen. Det var moren hans.

– Hun sponset meg med et nytt telt etter at det jeg hadde ble revet i stykker av vinden i Haugesund, sier Bjarte.

Han legger til at en kompis også kommer for å hente han og båten ved Nordkapp. Ellers har han vært selvforsynt.

Det har også gått lang tid mellom de gangene klær og kropp har blitt vasket.

– Jeg har ikke så mye hår å vaske, så den er forsåvidt grei. Et bad i ny og ne har jeg tatt etter behov, og det samme med klær. Buksa mi vasket jeg nylig for tredje gang på turen. Alle klærne går i søpla når jeg er ferdig, sier han.

I selvpålagt karantene

Samme uke som Bjarte la ut på tur, innførte Norge strenge koronatiltak som rammet skole, næringsliv og befolkningen forøvrig. Men ikke Bjarte.

– Jeg har jo vært i karantene i båten hele veien. Jeg så over avishylla i en butikk i Trondheims-området da jeg var kommet dit på veien. Der stod det om Trump, korona og veltede sparkesykler, så jeg lot være å kjøpe noe avis, sier han.

Selv om Bjarte forteller at han har hatt en helt fantastisk tur, sier han at det blir godt å komme hjem.

– Jeg ser frem til å fylle opp kjøleskapet. Jeg har hatt med meg mat for ti dager og vann for fire, så har jeg fylt på underveis, men det er langt mellom matbutikkene noen plasser, sier han.

PARADIS: Her er Sør-Gugløy, som Bjarte rangerer som det fineste stedet han stoppet på turen. Foto: Privat

Turens fineste sted

– Hvor var det fineste stedet på turen?

– Det er veldig mange fine steder, men det fineste var Søre Fugleøy, sør for Bodø. Der var det mektige fjell, morenebanker, hvite sandstrender og grønne jorder. En uvirkelig plass som jeg anbefaler alle å reise til, sier han.

Nå ligger Bjarte og venter på været rett ved Nordkapp. Det eneste som gjenstår før han legger inn årene, er sjarmøretappen.

Men Bjarte liker ikke å ligge på latsiden, så det blir det ikke noe av når han kommer hjem heller.

– Når jeg kommer hjem skal båten, som er en Oselvar laget av Nils Olav Solbakken, pusses opp. Den ser ikke ut og trenger litt olje, sier han.

Og siden de siste fire månedene har blitt preget av roing, ser han frem til å få litt variasjon.

– Jeg gleder meg til å sykle, løpe og klatre igjen. Det har vært mer enn nok med roingen den siste tiden, sier Bjarte.