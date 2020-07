Tog evakuert etter bombetrussel

Et ark med en bombetrussel er funnet på et tog som står ved Dal stasjon i Eidsvoll. Politiet anser det ikke for å være noen reell fare.

– Det kom en melding til meg 12.45 fra togleder om funn av en lapp med en bombetrussel på et VY-tog i Dal. Vi varslet politiet umiddelbart når beskjeden kom inn, sier pressevakt i Banenor Harry Korslund til TV 2.

– Alle passasjerene ble geleidet av toget på Dal, og det gikk helt fint, sier han videre.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at de ikke anser trusselen for å være en reell fare, men at de likevel er på stedet for å gjøre undersøkelser og for å etterforske trusselen.

Politiet skriver videre at de er «tilbake til normal situasjon».

– Vi kjente på frykt

Tanja Marie Tønne Kristiansen var en passasjerene som ble bedt om å forlate toget.

– Jeg tok toget sammen med min mor og mine to barn. Vi skulle ta toget til Lillestrøm, men så kommer personalet og sier det er funnet en lapp på toalettet. Vi fikk beskjed om å forlate toget, sier hun.

Hun mistenker at trusselen kan være av det ufarlige slaget.

FRYKT: Tanja Marie Tønne Kristiansen sier at hun synes opplevelsen var ubehaglig. Foto: Privat

– Det høres veldig likt ut som den hendelsen som var i går, på Oslo lufthavn. Vi kjente på frykt, samtidig som jeg tenker det er mange tomme trusler, sier Tønne Kristiansen, som forøvrig er bosatt på Dal.

Forsinkelser

Pressevakt i Vy, Nina Schage, sier at hendelsen vil få konsekvenser for togtrafikken.

– Vi snur alle togene på Kløfta istedenfor ved Dal, og all trafikken mellom de to stasjonene blir innstilt. Det vil også settes opp alternativ transport mellom stasjonene, sier hun til TV 2.

Schage sier også at man må regne med forsinkelser som følge av hendelsen.