Fylkesleder svarer Jensen: - Det høres ikke veldig demokratisk ut

Frp-lederens kontante avvisning av et retningsvalg blir møtt med undring av Oslo Frps fylkesleder.

Frp-leder Siv Jensen kom fredag med en klar beskjed til de som vil ta partiet i en ny retning:

– Så lenge jeg er leder, er Frp et liberalistisk folkeparti, sa Jensen i et stort intervju med TV 2.

Etter valgnederlaget i 2019 har enkeltrepresentanter tatt til orde for at Frp må ta et veivalg og skifte retning. Fylkeslederen i Jensens eget fylkeslag, Oslo Frp, har også sådd tvil om Siv Jensen var den rette til å lede Frp videre.

Jensen sier dette om dem som ønsker en ny kurs for partiet:

– Jeg tenker at alle må kjenne sin besøkelsestid og akseptere flertallsbeslutninger i et parti. Enten så føyer man seg, eller så må man se seg om etter noe annet å drive med, fordi da er man i feil parti.

Ønsker kursendring

Fylkesleder i Oslo Geir Ugland Jacobsen er blant de som har tatt til orde for en ny kurs for partiet. Oslo Frp vedtok i februar å ta partiet i en nasjonalkonservativ retning - Siv Jensen stemte imot.

Ugland sier dette om uttalelsene fra partileder Jensen:

– Vi forholder oss til partidemokratiske prosesser, med tanke på å utforme et nytt partiprogram. Vi har en resolusjon på et ønske om kursendring for den videre partiprosessen, og det er helt legitimt og noe vi har spilt med åpne kort om.

– Ikke så veldig demokratisk

– Hva syns du om at Jensen avviser at det er aktuelt med et veivalg?

– Det høres ikke så veldig demokratisk ut, men jeg vil gjerne diskutere det med Siv internt når det blir tid til det. Jeg syns det er litt trist at dette har blitt en polemikk i media, det burde det ikke ha blitt, sier Ugland Jacobsen.

Utover det ønsker han ikke å kommentere partilederens pekefinger til dem som har reist spørsmål om retningen for partiet.

– Det vil jeg helst ikke kommentere, det får Siv selv utdype. Jeg er litt usikker på hva hun mener med det siste utspillet, jeg må nesten spørre henne.