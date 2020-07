– Fortsetter det slik, blir Spania trolig «rødt»

Nordmenn har siden 15. juli kunnet reise til flere land i Europa som oppfyller Folkehelseinstituttets krav om smittekontroll. Land som er markert som «grønt» område, unntas karanteneplikten.

– Det vil fortsatt vil være karanteneregler for de som kommer fra land med høyt smittetrykk, sa Erna Solberg under en pressekonferanse i slutten av juni.

FHIs kriterier for at et land skal være «grønt», er blant annet at landet har færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Og færre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene.

Nordmenn har derfor kunnet reise til flere «grønne» land de siste dagene uten å gå i karantene - blant annet Spania.

Den siste uken har imidlertid smittetilfelle i Spania økt dramatisk. Lørdag morgen viste tallet 1400 smittetilfeller det siste døgnet, ifølge Worldometers sine tall.

– Hvis man ser på summen av smittetilfellene i Spania de siste 14 dagene, er tallet på over 20 smittede per 100.000 innbygger, sier professor Ørjan Olsvik i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

Det var NRK som omtalte smitteøkningen i Spania først.

Smittetallene økt dramatisk

De siste 14 dagene har smittetallene i Spania økt dramatisk - særlig i Catalonia-området.

Grenseverdien for at et land skal være grønt, ligger på under 20. Spania har dermed i teorien, etter professorens beregninger, brutt ett av kriteriene til Folkehelseinstituttet.

– Men disse tallene kan fort endre seg, sier Olsvik.

Professoren er tydelig på at økt smittetilfeller i et land, ikke nødvendigvis betyr at man skal stenge ned hele landet dersom smitteutbruddet øker på ett område.

– Fra mitt ståsted kan man heller gjøre noe med det aktuelle området - og ikke alle de andre stedene i Spania, sier Olsvik.

Kan bli «rødt»

BLIR TROLIG RØDT: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier Spania trolig blir merket som rødt. Foto: Terje Pedersen

Folkehelseinstituttet gjør nye vurderinger hver 14. dag. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller til TV 2 at FHI vil gjøre en ny vurdering på landene kommende uke.

Han sier at hvis tallene fortsetter i samme retning som det har gjort de siste dagene, vil Folkehelseinstituttet trolig merke Spania som et «rødt» land.

– Kan det være aktuelt å gjøre slik som man har gjort med Sverige: At man heller merker ut områder?

– Det kan være aktuelt å vurdere Spania på regionnivå dersom man har gode nok tall til å gjøre en slik vurdering, svarer Nakstad.

Han oppfordrer videre nordmenn til å sette seg grundig inn i situasjonen til det landet man reiser til.

– Også må man ta høyde for at man kan komme i karantene hvis landet man befinner seg i blir rødt.