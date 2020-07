– Han kommer bare til å bli verre

Donald Trumps niese, Mary Trump, tror at presidenten ignorerer forskning for egen vinning.

– Donalds oppvekst har ført til at han i dag er psykologisk skadet. Han kommer ikke til å bli bedre, han kommer uten tvil bare til å bli verre, sa Mary Trump om onkelen i et intervju med CNN.

Mary Trump er klinisk psykolog, og har skrevet en bok om presidenten hvor hun trekker linjer mellom hans oppvekst og hans lederstil.

I boken beskriver hun presidentens trøblete forhold til sin egen far. Niesen hevder at presidenten utviklet en vane ved å lyve for å fremstå bedre enn han var, nettopp for å unngå farens misnøye.

– Årsaken til at det nå ser ut til at han mister kontrollen er at løgnene ikke lenger lurer noen, sier niesen.

Ignorerer fakta

Mary Trump sier videre at hun ikke tror at onkelen fornekter at forskningen om koronaviruset stemmer, men at han heller vil ignorere forskningen for egen vinning.

– Det spiller egentlig ingen rolle om han er opplyst eller ikke. Selv om jeg tror det kan være veldig nyttig å prøve å forstå psykologien hans, så er det irrelevant sett i sammenheng med hvordan han faktisk styrer landet.

– Usant

Fredag kveld skrev Trump en rekke Twitter-meldinger hvor han blant annet kalte Mary Trump for «et rot».

....Tax Returns. She’s a mess! Many books have been written about me, some good, some bad. Both happily and sadly, there will be more to come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2020

– Det er et type angrep som han hovedsakelig retter mot kvinner. Jeg tror han sa det samme om Nancy Pelosi, så jeg er i godt selskap, svarte niesen.

Samtidig skrev Trump at niesen brøt en uspesifisert lov, at hun fortalte usanne ting om presidentens foreldre som ifølge presidenten «ikke kunne fordra» henne, og at hun hadde utlevert onkelens skattemeldinger.

– Jeg har aldri hatt tilgang på hans skattepapirer, dermed kan jeg heller ikke ha gitt dem til noen andre, sa Mary Trump.

Bokklubb

Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Donald Trump, John Bolton, har også nylig utgitt en bok. I boken skriver Bolton at Trump er «naiv og farlig».

På fredag luftet Trump sin frustrasjon om denne boken også.

– Jeg er det ultimate medlemmet i The Book of the Month Club (abonnementbasert e-boktjeneste journ.anm). Den dumme taperen John Bolton, en krigshisser, bryter loven og en konfidensialitetsavtale kun for å bygge sitt eget renommé og for å tjene noen dollar som ender opp i regjeringen uansett.

Stoppet boken

I juni så besluttet en domstol å midlertidig stoppe publiseringen av Mary Trumps bok «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man», da de mente den stridet mot en avtale om taushetsplikt, som Mary Trump signerte i 2001.

En ankedomstol besluttet at boken likevel kunne trykkes, da forlaget ikke er en del av taushetsavtalen.

Det hvite hus har benektet flere av påstandene som Mary Trump kommer med i boka.

– President Trump har vært i embetet i over tre år og jobbet på vegne av det amerikanske folk – hvorfor heve stemmen nå? Presidenten beskriver sitt forhold til faren som varmt og sier faren alltid var veldig snill mot ham, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.