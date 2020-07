Fotballryktene: Arsenal har funnet Aubameyang-erstatter

Det er en mulighet for at både Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang kan forlate Arsenal innen kort tid. Arsenal-kaptein Aubameyang har en ukelønn på på 2,3 millioner kroner og klubben kan se seg nødt til å selge gaboneseren for å få mest mulig penger for ham.

Det er også en mulighet for at Lacazette kan forlate klubben. Dersom det skjer skal Arsenal ha stilt inn siktet på Celtic-spiss Odsonne Edouard og Lyons Moussa Dembele. Det melder Bleacher Report.

Både Chelsea og Newcastle overvåker Ajax-venstreback Nicolas Tagliafico. Argentineren har vært koblet til Manchester City. Det skriver The Sun.

Tottenham-manager José Mourinho tror Oliver Skipp, som nylig signerte ny kontrakt, er en framtidig kaptein. 19-åringen skal være interessert i et utlån, men Mourinho ønsker at han skal bli værende. Det skriver Evening Standard.

Leicester og Newcastle er to av flere klubber som skal være interessert i å hente Norwich-spiller Todd Cantwell. Det hevder Daily Mail.

Manchester City ønsker å hente Valencias Ferran Torres, men ønsker ikke å gi over 38 millioner kroner for den 20 år gamle spanjolen. Det skriver Marca.

Tidligere Real Madrid-og Spania-keeper Iker Casillas returnerer til hovedstadsklubben, fem år etter han forlot Galácticos. 39-åringen skal få en rådgivende rolle. Det melder Marca.