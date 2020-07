– Vi lever av kroppen vår og ting kan skje

Johannes Høsflot Klæbo (23) mener at toppidrettutøvere burde få et sikkerhetsnett som fanger dem opp, når de ikke har mulighet til å tjene penger på konkurranser.

TV 2 har tidligere skrevet om toppidrettsutøvere som ikke får utbetalt sykepenger og som sliter økonomisk om de skader seg.

Johannes Høsflot Klæbo er ikke en av dem som sliter økonomisk under skadeperioder, men han er likevel opptatt av at alle toppidrettsutøvere skal ha rett på de samme fordelene som ansatte arbeidstakere har.

Da Skiforbundet åpnet for at langrennsutøverne kunne ha en personlig sponsor, signerte trønderen en sponsorkontrakt med Uno-X.

Avtalen lyder på 25 millioner kroner fordelt over fem år. Det nye samarbeidet byr ikke bare på stor sum penger, men gir også 23-åringen en trygghet han har ønsket å ha.

– Jeg er på en måte ansatt og da har jeg en fast lønn og sparer pensjonspoeng på lik linje med alle andre som er ansatt. Det synes jeg er viktig siden jeg ikke kommer til å kunne holde på med langrenn resten av livet, sier Klæbo.

FORBEREDT TIL LIVET UTEN SKI: – Jeg har ikke lyst til å sitte der og si at jeg burde gjort sånn eller sånn. Jeg prøver å være litt framme i skoene for å vite at det er faktisk noe som kommer den dagen jeg er ferdig som skiløper også. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Mener idrettene kan lære av hverandre

Den nye sponsoren hans eier Norges eneste profflag i sykling, en idrett der kontrakter med fast lønn er mer vanlig enn i hans egen idrett. Skiløperen håper at flere forbund kan hente inspirasjon fra sykkelsporten.

– Med situasjoner som denne som har oppstått i år (korona-pandemien), om det plutselig ikke skulle bli noe av et skirenn, har man ikke den samme tryggheten som man har når man er ansatt et sted. Jeg er veldig privilegert som får muligheten til det, sier trønderen.

Klæbo forteller at han synes det blir spennende å se om flere forbund vil gjøre som sykkelmiljøet fremover etter at også han fikk kontrakt med fast lønn.

– Jeg håper at dette kan være med på å vise at vi kan lære litt av forskjellig idretter, andre utøvere og andre miljøer. At ting kan løses på andre måter som kanskje kan være bedre enn måtene vi løser det på i dag. Johannes Høsflot Klæbo

I tillegg til fast lønn og pensjonssparing, har Klæbo også fått en forsikringsordning med den nye avtalen som skal sikre ham om kroppen blir satt ut av spill på kortere eller lengre sikt.

– Vi lever av kroppen vår og ting kan skje, sier 23-åringen.

ERFARINGSDELING: Klæbo mener at ulike idretter kan lære av hverandre for å finne de beste løsningene for utøverne. Her er flere noen av de nye sykkelkollegaene hans i aksjon under Tour Te Fjells denne helgen. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Umulig å forutse sykdom og skader

Verdensmesteren trener to ganger om dagen og gjør sitt beste for å for å kunne gå raskest mulig på ski. Selv om han har lyktes med å nå toppen av pallen i gjeve konkurranser mange ganger, vet han at veien mot toppen kan være trøblete.

– Noen ganger lykkes du og noen ganger lykkes du ikke. Man vet ikke om man kommer til å våkne syk neste morgen, slike ting kan du ikke forutse, sier han.

Det er vanskelig å vite når skader og sykdom kommer til å dukke opp, men størrelsen på den fremtidige pensjonspotten er det derimot mulig å regne på.

– Vi har korte karrièrer, og la oss si at den varer i 15 år, da er du ganske avhengig av å gjøre det bra på ski for å kunne leve av det. Det kommer en tid etter toppidrettskarrièren og da er det klart at 10 eller 15 år borte kan ha litt å si den dagen du skal pensjoneres. Det er i hvert fall noe de hjemme har vært opptatt av å hjelpe meg med, forteller Klæbo.

23-åringen håper at han kan bidra til at flere blir oppmerksomme på at få idrettsutøvere opptjener pensjonspoeng mens de er aktive.

– Jeg har fått innblikk i noe jeg synes er veldig viktig og som jeg nå prøver å gjøre så godt jeg kan for at flest mulig skal være godt rustet til når den dagen kommer, selv om det er lenge til, sier han.

Oppfordrer flere utøvere til å bruke stemmen sin

– Hva tenker du om at noen utøvere har havnet i situasjoner hvor de ikke får sykepenger fra NAV?

– Det er selvfølgelig veldig synd. Vi bør ta tak og sikre utøvere så godt som overhodet mulig. Vi er selvfølgelig veldig heldige som får lov til å drive på med idrett. Jeg får drive på med det jeg synes er morsomst i hele verden, men samtidig er det veldig greit å ha den tryggheten med forsikringer og støtteordninger når vi lever i den velferdsstaten vi gjør. Her tror jeg vi er flere som kan snakke om saken og det tror jeg er viktig, sier Klæbo.

Skiløperen mener at særforbundene spiller en viktig rolle for at utøverne skal kunne senke skuldrene rundt økonomiske bekymringer.

– Jeg er veldig privilegert som får være på et landslag og trives veldig godt. Det er jo sikkert alltid ting man kan gjøre bedre. Jeg kan sikkert gjøre ting bedre og dem kan sikkert gjøre ting bedre – der må vi bare være flinke sammen. Jeg tror at det viktigste er at man er ærlig om det og at man som forbund verner om de utøverne som faktisk er der. Klarer de å gi utøverne den tryggheten de trenger, tror jeg det er med på å bidra til like gode resultater, om ikke bedre.